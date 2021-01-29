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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:44 ص
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 2 جنيه ، البطاطس بين 1 و 2.20 جنيه ، البصل بين 3 و 5 جنيهات.

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وسجلت الكوسة بين 2 و 4 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 الى 4 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3 جنيه .


وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيه.


فيما سجلت اسعار الملوخية بين 2 الى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه .



وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 14 جنيهات للكيلو.

وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، برتقال سكرى 3 و 4.5 جنيه ، برتقال ابوسره بين 3 و 5 جنيه للكيلو .

و سجل سعر كيلو الجوافة بين 4 و 7 جنيها ، فراولة بين 6 و 9 جنيه ، الرومان بين 4 و 8 جنيهات.


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