أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 2 جنيه ، البطاطس بين 1 و 2.20 جنيه ، البصل بين 3 و 5 جنيهات.
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وسجلت الكوسة بين 2 و 4 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 الى 4 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3 جنيه .
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيه.
فيما سجلت اسعار الملوخية بين 2 الى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه .
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 14 جنيهات للكيلو.
وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، برتقال سكرى 3 و 4.5 جنيه ، برتقال ابوسره بين 3 و 5 جنيه للكيلو .
و سجل سعر كيلو الجوافة بين 4 و 7 جنيها ، فراولة بين 6 و 9 جنيه ، الرومان بين 4 و 8 جنيهات.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 2 جنيه ، البطاطس بين 1 و 2.20 جنيه ، البصل بين 3 و 5 جنيهات.
اقرا ايضا..الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29-1-2021
وسجلت الكوسة بين 2 و 4 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 الى 4 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3 جنيه .
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيه.
فيما سجلت اسعار الملوخية بين 2 الى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه .
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 14 جنيهات للكيلو.
وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، برتقال سكرى 3 و 4.5 جنيه ، برتقال ابوسره بين 3 و 5 جنيه للكيلو .
و سجل سعر كيلو الجوافة بين 4 و 7 جنيها ، فراولة بين 6 و 9 جنيه ، الرومان بين 4 و 8 جنيهات.