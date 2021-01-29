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رياضة

بدلة موحدة.. الأهلي يظهر بالزي الرسمي قبل السفر لخوض مونديال الأندية.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:49 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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القسم الديني
خضع لاعبو النادي الأهلي لجلسة تصوير بالزي الرسمي، خلال الساعات الماضية، قبل السفر إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وارتدي لاعبو الأهلي والجهاز الفني بدل سوداء موحدة مع رابطة عنق حمراء.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي العاصمة القطرية الدوحة، البوم الجمعة إستعدادًا للمشاركة في مونديال العالم للاندية.

واعتمد مجلس إدارة النادي تشكيل البعثة التي تسافر إلى قطر اليوم على متن طائرة ‏خاصة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.‏

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.
وكشفت مصادر ان قائمة الفريق تضم كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ، ومحمود وحيد وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل ‏القطري في الدور الثاني يوم 4 فبراير المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ ‏الألماني في نصف النهائي يوم 8 فبراير المقبل.
بدلة موحدة.. الأهلي يظهر بالزي الرسمي قبل السفر لخوض مونديال الأندية.. شاهد
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