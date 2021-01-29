مدير صناع الخير: تطوير المنازل المتهالكة فى قرية دار السلام بالفيوم.. فيديو

قال هاني عبد الفتاح ، المدير التنفيذي لمؤسسة "صناع الخير" ، إن مبادرة " حياة كريمة " ، بمثابة هدية للمواطن المصري الأكثر احتياجا ، موضحا المعاناة التي كانت تعيشها قرية "دار السلام" ، بمحافظة الفيوم .





وأضاف هاني عبدالفتاح ، خلال لقاءه لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، أن المنازل بالقرية كانت متهالكة بالكامل، وتم الانتهاء من تطويرها، والحاقها بكافة الاجهزة الكهربائية، والفرش الملائم والمناسب مع احتياجات الاسرة.





وأشار إلى أنه تم بناء مصنع للسجاد بالقرية ؛ لتوفير فرص العمل ، وافتتاح محلات للبقالة ، بالإضافة لتوزيع رؤوس أغنام .





وتطلق وزارة الصحة اليوم الجمعة، قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة إلى البحر الأحمر.





وتستمر القافلة على مدار يومي ٢٩ و٣٠ يناير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).







