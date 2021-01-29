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فن

سميرة سعيد تنعى محمد الصغير: وداعا أهم مصفف شعر في العالم العربي

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:54 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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مصطفى كرم
نعت الفنانة سميرة سعيد محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا. 


ونشرت سميرة سعيد عبر حسابه بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة: "ويرحل عنا اهم مصفف شعر في العالم العربي..كان مخلصا وعالميا في ابداعاته..رحمك الله وتغمدك برحمته.. خالص العزاء لاسرته الكريمة..وداعًا محمد الصغير".

واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.


ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه" 
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