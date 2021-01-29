سميرة سعيد تنعى محمد الصغير: وداعا أهم مصفف شعر في العالم العربي

نعت الفنانة سميرة سعيد محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا.









ونشرت سميرة سعيد عبر حسابه بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة: "ويرحل عنا اهم مصفف شعر في العالم العربي.. كان مخلصا وعالميا في ابداعاته..رحمك الله وتغمدك برحمته.. خالص العزاء لاسرته الكريمة..وداعًا محمد الصغير".





واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.







