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رياضة

شطة: 5 أجانب فى الدورى يقتل طموح اللاعبين المصريين

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:57 ص
شطة
شطة
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يسرى غازى
انتقد عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير اكاديميات النادي الاهلي على قرار استمرار خمس لاعبين أجانب فى الدورى المصرى.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت استمرار تعاقد الأندية المحلية مع ٥ أجانب مع عدم تحديد المراكز التى تحتاجها الأندية المحلية.

قال شطة لـ صدى البلد: ٥ أجانب فى الدورى المحلي يساهم فى قتل طموح اللاعبين المصريين خاصة الناشئين.

وطرح شقة مقترحا بشأن التعاقد مع اللاعبين الأجانب فى الدورى المحلي، قائلا: يتعين التعاقد مع ٤ لاعبين كبار أجانب على أن يكون الخامس لاعبا ناشئا يمكن للنادى المصرى تطوير إمكانياته الفنية والبدنية والتعاقد نظير مقابل مادي بسيط على أن يقوم بالاستفادة المالية جراء إعادة بيعه إلى أندية أوروبا لاحقا.

يذكر ان أندية القسم الممتاز أوصت في اجتماعها مؤخرا مع الاتحاد المصري لكرة القدم على قواعد الموسم المقبل بتحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم.

إضافة الى تثبيت فترة القيد الشتوية في شهر يناير والمشاركة في مسابقات الناشئين الرئيسية في القسم نفسه الذي يشارك فيه الفريق الأول للنادي.

كما أوصت أندية القسم الأول على تأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل ، والطلب من اتحاد الكرة العمل على إيجاد بديل فيما لو تعرضت تقنية VAR للتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان استمرار تطبيق التقنية بالملاعب.

واجتمعت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد مؤخرا برؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز، حيث استمعوا لشرح واف عن أوضاع المسابقة التي تهم الأندية المشاركة في المسابقة.

حيث أكد أحمد مجاهد أن اتحاد الكرة يتمنى لو ينتهي الموسم في منتصف يوليو ، إلا أن عدم وجود سوى 4 سيارات للفار أجبرتنا على اقامة مباريات كل جولة على ثلاثة أيام.

فيما أشار إلى القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل ناد يهدف إلى اتاحة الفرصة أمام الأندية التي فوجئت بوجود اصابات بين صفوف فريقها أن تعيد ترتيب أوضاعها حسب الظروف الجديدة ، وليس استمرار تأجيل مبارياتها ، حيث أن اللاعب المصاب يحتاج إلى أكثر من شهر للعودة إلى الملاعب.

أضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بصدد الإرسال رسميا للأندية بمقترح جديد لتعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات ، بعد أن لمس أن هناك ظلما قد يقع على بعض الأندية في حالة تطبيقه بالصياغة الحالية.

وفيما يتعلق بمسابقات الناشئين قال رئيس الاتحاد أن الاتحاد في انتظار قرار لجنة الأزمات بهذا الخصوص بعد رفع أمر كيفية الحفاظ على أبنائنا لوزارة الشباب والرياضة.
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