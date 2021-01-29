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فن

رجل خلوق ومعطاء ومحب للآخرين.. لقاء الخميسي تنعى محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:15 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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مصطفى كرم
نعت الفنانة لقاء الخميسي، محمد الصغير والد مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

ونشرت لقاء الخميسي،عبر حسابها على إنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة:"محمد الصغير رجل مش عادي.. رجل مُحب للآخرين .. رجل معطاء .. رجل سخي وعطوف .. رجل خلوق .. رجل رقيق القلب ..رجل قوى .. رجل مثابر .. رجل مصري ناجح واصيل بكل معاني الكلمات والحروف أثرت علينا بحِبك وعطاءك وصدقك .. بنحبك لآخر المدى حِب لاتستطيع الكلمات وصفه هاتوحشنا جدًا .إلى لقاءٍ قريب في عالمٍ أفضل .بحبك،  رحل عن عالمنا البديع #محمد_الصغير". 

وتابعت "أرجو منكم الدعاء والصلاة في هذا اليوم المُبارك اللهم اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره..اللهم آمين ". 

وكان النجم أحمد السقا،أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه" 
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