تدريبات خاصة لـ حراس مرمي الأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانا قويا لرباعي حراس المرمى خلال مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.





وحرص «ميشيل» على تنفيذ العديد من الفقرات الفنية للحراس بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

واختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من ٤-١١ فبراير.





المعروف أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية.