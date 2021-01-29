الاتحاد الدولي لكرة اليد: مصر 2021 بالمراتب الأولى في تاريخ مونديال الرجال

نشر الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الإلكتروني تقريرًا عن النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال " مصر 2021" ، وجاء في التقرير أن المستوى في هذه النسخة من بين أعلى المستويات في تاريخ البطولة ، على الرغم من أن " مصر 2021 " هي أول بطولة عالمية على الإطلاق تستضيف 32 فريقًا.





مع بقاء أربع مباريات فقط في المسابقة ، تم تسجيل 5623 هدفًا ، وبإحصاء المباريات الست التي خسرها الرأس الأخضر 0/10 بسبب انسحابهم ، كانت الفرق تسجل بوتيرة رائعة ، بمتوسط 56.77 هدفًا. في المباراة الواحدة حتى الآن ، ثاني أفضل بطولة في التاريخ بعد ألمانيا 2007 ، عندما تم تسجيل 57.88 هدفًا في كل مباراة في 92 مباراة مقررة.





ومع ذلك ، فإن المنافسة في مصر 2021 قد حققت أيضًا علامة فارقة أخرى في تاريخ بطولات العالم للرجال ، حيث انه لأول مرة تكون المنتخبات الاربع المتأهلة الدنمارك و إسبانيا و السويد و فرنسا للدور قبل النهائي متأهلة بدون هزيمة ، حيث جاءت نتائج المنتخبات الاربع ما بين الفوز والتعادل في السبع مباريات التي خاضوها قبل الدور نصف النهائي ، على الرغم من مواجهة خصوم أقوياء في طريقهم .





الدنمارك وفرنسا هما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بجميع مبارياتهما السبع ، ولكن مع تقدم المنافسة وضعا في اختبار صعب امام مصر والمجر على الترتيب الذي في ربع النهائي ، عندما تعادل الفريقان في نهاية الوقت الأصلي.





يهدف الفريق الدنماركي إلى تكرار إنجازه في "ألمانيا / الدنمارك 2019 " ، عندما أنهى البطولة بـ 10 انتصارات من أصل 10 مباريات وفارق أهداف إيجابي +94. كما أنهت فرنسا البطولة مرتين بأرقام قياسية لا تشوبها شائبة ، وفازت بالسويد 2011 بتسعة انتصارات وتعادل واحد ، لكنها حققت بطولة مثالية في عام 2017 ، كمضيف ، حيث حققت سلسلة انتصارات من تسع مباريات متتالية لرفع الكأس للمرة الخامسة.





في هذه الأثناء ، لا تزال كل من إسبانيا والسويد بدون هزيمة ، لكنهما تعادلا في "مصر 2021" قبل مباراتهما ضد الدنمارك في القاهرة ، كان الفريق الإسباني قد فاز بستة مرات متتالية ، بعدالتعادل 29:29 ضد البرازيل في مباراتهم الأولى في المونديال.





كما لم تهزم السويد في سبع مباريات ، لكنها تعادلت مرتين في الدور الرئيسي ، 26:26 ضد بيلاروسيا و 28:28 ضد سلوفينيا. أنهى الإسكندنافيون بطولة العالم بدون هزيمة مرة واحدة فقط في التاريخ الحديث - أيضًا في مصر عام 1999 ، منذ 22 عامًا.





ومنذ انطلاق بطولات العالم لم يشهد الدور نصف النهائي مثل هذا الوضع ، وكان الوضع الأقرب منذ 22 عاما في مصر 1999 ، ففي ذلك الوقت ، انتصرت السويد على روسيا 25:24 في المباراة النهائية ، حيث لم يخسر الفريقان ، إلى جانب إسبانيا ، في نهاية الأسبوع الأخير في القاهرة. فقط يوغوسلافيا خسرت مباراة قبل نصف النهائي ضد السويد ، 26:23 في الجولة الرئيسية.





و قبل عامين ، في "ألمانيا / الدنمارك 2019 " ، لم يخسر البلد المضيف الدنمارك وألمانيا أيضًا قبل الدور نصف النهائي ، حيث خسرت النرويج المتأهلة للنهائيات وفرنسا صاحبة الميدالية البرونزية مباراة.

