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حوادث

بداخله مخدرات بـ10 ملايين جنيه.. ضبط مصنع كبتاجون داخل مزرعة بالاسماعيلية

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:23 م
مزرعة
مزرعة
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بتصنيع كميات كبيرة من الأقراص المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص "ثلاثة منهم يحملان جنسيات دول عربية"، وإثنين منهم آخرين معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج الأقراص المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون، حيث قاموا بتجهيز إحدى المزارع - كائنة بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير، وذلك بقصد الإتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقى منها لإحدى الدول العربية.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسق مع قطاعات (الأمن الوطنى ، الأمن العام ، الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (القاهرة، الإسماعيلية ، الشرقية) تم إستهداف عناصر التشكيل العصابى والمزرعة المشار إليها وأمكن ضبطهم جميعًا، وقد أسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين المشار إليهم ومحل إقامة أحدهم عن ضبط 25000 خمسة وعشرون آلف قرص مخدر لعقار الكبتاجون و كمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام و كمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرام  و (72) قرص لعقاقير "ترامادول – تامول – ترمال" و كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جرام و كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة و الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف و مبالغ مالية  – طبنجة  - طلقات نارية - 5 سيارات – عدد 13 هاتف محمول – 3 ميزان حساس .

 وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيش أكدوا ما جاء بالتحريات وإعترفوا بها.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10,000,00 – عشرة ملايين جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها .
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