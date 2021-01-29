تشغيل تجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.. تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بتشغيل 3 مستشفيات لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة قريبًا.





وكشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل للمنتفعين، أن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشمل أيضًا تشغيل ٢٢ مركز ووحدة صحية، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن عمليات التسجيل مستمرة في الوحدات والمراكز، ومضيفًا أن محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.





وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته الميدانية بمنشآت المنظومة بالمحافظة لمتابعة التشغيل التجريبي للمنشآت المقرر دخولها نظام التأمين الشامل، أنه تم رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية مع تزويدها بأحدث التقنيات العالمية التى تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج.





وقال: بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال التكنولوجيا لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين سيتحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، ويكون داعم لها، مشيرًا إلى أنه تم تفقد العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بالمستشفيات لمتابعة آليات التشغيل والإطمئنان على عملها بكفاءة ووفق المقاييس العالمية.





وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تفقد عيادات طب الأسرة والباطنة والأطفال والأسنان وغرف تسجيل الملفات الفردية والعائلية للمواطنين بالمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة قريبًا.





فيما استمع الدكتور السبكي خلال جولته التفقدية إلى شكاوى ومقترحات بعض المواطنين المترددين على المنشآت الصحية بالإسماعيلية، ووجه بسرعة حلها، مؤكدًا أن جميع متطلبات المواطنين محل تقدير واهتمام واستجابة على الفور، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة دون تمييز من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).





ووجه بسرعة الانتهاء من تجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، والتي تشمل مستشفى (مجمع الإسماعيلية الطبي)، الذي يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات الطبية على أعلى مستوى للمواطنين، بالإضافة إلى مستشفى (مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، الذي يضم 8 غرف داخلي، و 89 ماكينات غسيل كلوي، و 3 غرف عمليات، و 8 أسِرة رعاية مركزة، و 6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.





كما تشمل مرحلة التشغيل التجريبي، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و 4 غرف عمليات، و 59 غرف داخلي، و 13 أسِرة رعاية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا.





ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن المشروع يستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون مواطن، وذلك من خلال 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة صحية، بتكلفة للمشروع 10,125 مليار جنيه، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية، إلى جانب قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.