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رياضة

25 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:06 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
مرت 25 دقيقة من المباراة التي تجمع فريق سيراميكا كليوباترا ومنافسه الجونة حاليا على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

ومازال التعادل السلبي يسيطر على أحداث المباراة دون وجود خطورة على مرمى الفريقين . 

وبدأ هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - أحمد محسن.
خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد ابراهيم - وينفول كوبينا.
خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 
صالح جمعة - ميدو جابر - وليد عبد المنعم - محمود شكري - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - أحمد أمين أوفة - محمد مسعد - محمود صقر.

كما تم استبعاد شريف دابو وكوامي بونسو للإصابة بشد في العضلة الأمامية.

علي جانب اخر اعلن رضا شحاته تشكيل فريق الجونة كالتالي : 
حراسة المرمي : اسلام طارق 
الدفاع : جوزيف جوناثان - مصطفي الصفتي - محمد نجيب - محمد يكن 

الوسط :  نور السيد - اسلام رشدي - سارج اكا -عمورى 
الهجوم : احمد حمدي - كريم الطيب 

ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من 

احمد عادل - محمد رجب - احمد عامر - عمرو بركات - اسلام عبدالنعيم - ناصر ناصر - ادريس مبومبو - عمرو سعداوي - عربي بدر 

ويحتل الجونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع بـ 11 نقطة.
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