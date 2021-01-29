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رياضة

مونديال اليد.. وزير الشباب والرياضة يشهد مباريات نصف النهائي

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباريات اليوم فى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد والتى تقام بصالة استاد القاهرة، حيث يلتقى السويد مع فرنسا فى السادسة والنصف مساء اليوم، بينما تلتقى الدنمارك مع النرويج فى التاسعة والنصف من مساء اليوم.

ونجح الرباعى الذهبى في التأهل إلى البطولة بعد التغلب على المنافسين في ربع النهائي من البطولة، حيث جاء تأهل الرباعى الذهبى إلى قبل نهائى المونديال بالفوز على المنافسين في ربع نهائي البطولة

حيث تغلبت فرنسا على المجر، الدنمارك على مصر، وإسبانيا على النرويج، بينما صعد السويد بالفوز على قطر.
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