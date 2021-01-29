أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة جديدة عن كورونا.. والصحة العالمية تبدأ تحقيقا ميدانيا عن منشأ الفيروس فى ووهان









عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، منظمة الصحة العالمية تبدأ تحقيقا ميدانيا حول منشأ فيروس كورونا فى ووهان.





ووفقا للتقرير، التقى خبراء من منظمة الصحة العالمية بمسؤولين صينيين الجمعة قبيل أولى الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق في ووهان في إطار التحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد والتي ستشمل سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.





ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس.

















قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن تحور فيروس كورونا ، أمر متوقع ، وليس بجديد ، معقبا :" مازالت السلالة الأصلية لكورونال موجودة والتحورات أمر متوقع بالعالم كله " ، منوها أن تأثر كبار السن ، بفيروس كورونا ، على الأكثر ، لا يشير إلى أن الأعمار الأقل لا يمكنها أن تتعرض لحالات حرجة .





وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز" ، أنه مع ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ، خلال الفترة الماضية ، اتخذت الدولة إجراءات صارمة ، وتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، واللجوء للتعليم الالكتروني ؛ مما كان له الدور في تقليل انتشار المرض ، دون شك .





وأشار "تاج الدين" إلى أن عدد حالات الوفاة ، بفيروس كورونا ، تمثل عملية تراكمية ، نتيجة إحصاء كلي بالمستشفيات والعيادات التابعة لوزارة الصحة ، فقط ، مشيرا إلى أن حالات الوفاة لا تكون وليدة إصابة اليوم ، ولكن هي انعكاس لحالات الاصابة ، خلال الفترة الماضية .

















قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن احتمالية وجود موجة ثالثة في البلاد بحلول شهر أبريل يكون على أساس بعض النقاط، منهم المرتبط بالدولة وآخر مرتبط بالمواطنين، معقبا: فور ارتفاع معدل الإصابات اتخذت الدول الكثر من الإجراءات أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.





وتابع "الحداد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، بمجرد الالتزام بالإجراءات بدأت الإصابات في الانخفاض بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة منع انتشار الفيروس في الموجة الثانية من خلال ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات.

















عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان " دير الأنبا سمعان الخراز .. عالم ساحر".





وقال محروس فخري خادم في الكنيسة: "بعد 1000 سنة من تاريخ نقل الجبل، أراد الله أن تكون هنا كنيسة ودير باسم القديس سمعان الخراز، وقد بدأنا فيها منذ عام 1974م وكان كل شيء بترتيب إلهي.





ولم يكن هذا المكان مغلقًا بسبب العوامل الطبيعية مثل السيول والأمطار ما جعل القديس سمعان يبحث عن مغارة لكي يتعبد فيها، ثم بدأ في اكتشاف الكنائس الموجودة، بداية من عام 1974 وحتى عام 2000.

















روى كيم تشو وون، يوتيوبر كورى جنوبي، رحلته بالجلابية فى صعيد مصر، قائلا إنه سعيد جدا بزيارة مصر، مشيرا إلى أنه يتحدث العربية قليلا.





وأضاف اليوتيوبر الكورى خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه أحب أهل الصعيد الذين نادوه ب"العمدة" و"الباشا".

















قال الكتور أشرف الهباق أستاذ طب و جراحة العيون، إن عملية فرك العين سواء من المواطنين الكبار و الصغار أمر خطير، موحًا أن الطفل عندما يفرك عينه من الممكن أن يغير من شكل القرنية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و رحمة خالد و داليا أشرف، أن الشخص الكبير عندما يفرك عينة يسبب التهاب لها و تكون أكياس دهنية و مشكلات كثيرة.

















قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الأوكازيون الشتوي على الأبواب، معقبة: الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين أصدر قرارا وزاريا ببدء فترة التصفية الأولى أو "الأوكازيون الشتوي" لعام 2021، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 7 فبراير.

وأضافت "لميس سلامة"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل محل يقوم بعرض ما لديه في الأوكازيون خلال أسبوعين فقط، مشددة على ضرورة توجه أصحاب المحالات إلى وزارة التموين لـ إخطارها بقرار بدء الأوكازيون حتى يحصل كل محل على الفترة المحددة له.

















قال عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف، إن حب الوطن يعد من الإيمان وأيضا يعد ركن من أركان العقيدة، معقبا: الوطن هو أغلى وأثمن شيء بالنسبة لنفس البشرية..لأن أي إنسان بلا وطن يصبح إنسان بلا هوية.









وتابع "النجار" ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الإنسان دائما يتشرف بالانتساب إلى المكان الذي تربى وعاش به وهو وطنه، وأيضا يتشرف بأهله وعائلته، معقبا: على المواطن أن يشرف بـ بلاده وأهله خارج البلاد.