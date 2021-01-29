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تعليم

عميد طب حلوان يقدم نصائح لمواجهة كورونا أثناء الامتحانات

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:40 م
الدكتور ممدوح مهدى
الدكتور ممدوح مهدى
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إسلام خالد
وجه الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان ، مجموعة من الارشادات والتدابير الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها اثناء امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 للتصدي لفيروس كورونا المستجد. 

وأضاف "مهدى" فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الجامعة والكلية حريصتان على تطبيق الإجراءات الاحترازية كما طلب من الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ليس فقط داخل الجامعة بل خارجها أيضا وأثناء ممارسة حياتهم اليومية .

وقدم الدكتور ممدوح مهدى مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة في فصل الشتاء وتزامنا مع قرب بداية امتحانات منتصف العام الدراسي وهي:

-تهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى.

- الالتزام الكمامة في الأماكن المزدحمة 

- تعقيم الاماكن جيدا بصفة مستمرة 

- التباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات

- تخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون 

- الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه وممارسة الرياضة لتجديد النشاط والحيوية والدورة الدموية وهو ما يؤدي إلى تقوية المناعة .

-عدم تناقل الأدوات الشخصية وبخاصة في حالات العزل المنزلي

وأكد مهدى أنه يتم قياس درجات حرارة الطلاب بشكل مستمر قبل الدخول إلى الحرم الجامعي للتأكد من سلامتهم أولًا، لافتًا إلى أنه في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا تؤجل له الاختبارات ويحدد موعد آخر بعد تقديم الأوراق المطلوبة بالأعذار الطبية وعرضها على الهيئة الطبية المتخصصة بالكلية . 

واستطرد أنه في حالة شعور أى طالب بأى أعراض يتوجه مباشرة للمستشفيات الجامعية أو عبر التواصل عبر  الأرقام المتخصصة المتوفرة  للطلاب لتلقي الإرشادات الطبية المناسبة .

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