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محافظ أسيوط: مبادرة حياة كريمة استهدفت 60 قرية على مستوى المحافظة .. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:52 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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محمود محسن
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كانت خيرا كثيرا على أهالينا في أسيوط، مؤكدا أن المرحلة الأولى من حياة كريمة نفذناها بالفعل فى 2020 واستهدفت 60 قرية على مستوى المحافظة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي إم سي، أن محافظة أسيوط بها 11 مركزا ومدينة وعدد 2 حي، مشيرا إلى أن هذا  كان مستهدفا من المبادرة خلال المرحلة الأولى.

وتابع محافظ أسيوط أن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة اعتمدت على أعمال بنية تحتية وصرف صحى وتطوير شبكات وتقوية ومحولات كهربائية ومشاريع خاصة بالرصف والمياه وإنشاء مراكز ووحدات صحية تتم على أعلى مستوى تستخدم لاحقا فى التأمين الصحي الشامل.

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة مفاجئة سير العمل بمستشفي المبرة للتأمين الصحي واطمئن على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات.
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