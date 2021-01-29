سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة والمصري يقفز للمربع الذهبي.. ترتيب الدوري المصري

اكتسح المصري البورسعيدي نظيره الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب فى الجولة العاشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





وقلب فريق سيراميكا كليوباترا الطاولة علي الجونة بعد التأخر بهدف الي الفوز بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السويس .





وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :





1- الزمالك 23 نقطة.

2- الاهلي 21 نقطة .

3- الجونة 18 نقطة .

4- المصري 16 نقطة .

5- بيراميدز 14 نقطة .

6- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة .

7- إنبي 13 نقطة .

8- مصر المقاصة 13 نقطة .

9- سموحة 12 نقطة .