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رياضة

سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة والمصري يقفز للمربع الذهبي.. ترتيب الدوري المصري

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:11 م
جانب من لقاء سيراميكا
جانب من لقاء سيراميكا كليوباترا
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حسن العمدة
اكتسح المصري البورسعيدي نظيره الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على  ملعب برج العرب فى الجولة العاشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وقلب فريق سيراميكا كليوباترا الطاولة علي الجونة بعد التأخر بهدف الي الفوز بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السويس .

وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :

1- الزمالك 23 نقطة.
2- الاهلي 21 نقطة.
3- الجونة 18 نقطة
4- المصري 16 نقطة.
5- بيراميدز 14 نقطة.
6- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة .
7- إنبي 13 نقطة .
8- مصر المقاصة 13نقطة . 
9- سموحة 12 نقطة .
10- طلائع الجيش 10 نقاط .
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