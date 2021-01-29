عواد: صناعة العقارات الحصان الرابح بالاقتصاد المصرى.. والعاصمة الإدارية استحوذت على أغلب المبيعات خلال 2020

وأكد، أن هدف أي شركة عقارية بالسوق حاليا هو التواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة نظرا لكونها المكان الأكثر جذبا للاستثمار المحلي والأجنبي بالقطاع العقارى، خاصة أن معظم المبيعات التى حققها السوق العقارى المصرى فى آخر عامين، وخاصة 2020 تركزت فى العاصمة الإدارية، وذلك على الرغم من جائحة كوفيد 19، وبرغم اتساع مساحة مصر واتساع مساحة العمران الجديد الذى تنفذه الدولة، لكن العاصمة تستأثر بنصيب الأسد من المبيعات واهتمام كافة المواطنين والمستثمرين.





وتابع، أن الدولة تحملت الأعباء الأولى لبدء المشروع وتطويره وحاليا اصبحت قبلة الاستثمار العقاري بمصر، وسنبدأ خلال العام الجارى مع انتقال الحكومة لممارسة عملها من العاصمة فى جنى ثمار ما تم بذله من جهود بالمشروع خلال الفترة الأخيرة.



