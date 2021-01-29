عواد: صناعة العقارات الحصان الرابح بالاقتصاد المصرى.. والعاصمة الإدارية استحوذت على أغلب المبيعات خلال 2020

قال المهندس سامح عواد مطور عقارى، إن صناعة العقارات هي السلعة الأفضل والحصان الرابح بالسوق المصري بشكل عام.
وأضاف عواد لـــ"صدى البلد"، أنه خلال آخر 40 سنة من تاريخ مصر لم نشهد توسعا عمرانيا وتطورا بالشكل الذي نشهده في آخر 6 سنوات عشرات المدن الجديدة ومساحة عمران تكاد تعادل المساحة التى عشنا عليها لآلاف السنين فى السابق.
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وأكد، أن هدف أي شركة عقارية بالسوق حاليا هو التواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة نظرا لكونها المكان الأكثر جذبا للاستثمار المحلي والأجنبي بالقطاع العقارى، خاصة أن معظم المبيعات التى حققها السوق العقارى المصرى فى آخر عامين، وخاصة 2020 تركزت فى العاصمة الإدارية، وذلك على الرغم من جائحة كوفيد 19، وبرغم اتساع مساحة مصر واتساع مساحة العمران الجديد الذى تنفذه الدولة، لكن العاصمة تستأثر بنصيب الأسد من المبيعات واهتمام كافة المواطنين والمستثمرين.
وتابع، أن الدولة تحملت الأعباء الأولى لبدء المشروع وتطويره وحاليا اصبحت قبلة الاستثمار العقاري بمصر، وسنبدأ خلال العام الجارى مع انتقال الحكومة لممارسة عملها من العاصمة فى جنى ثمار ما تم بذله من جهود بالمشروع خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد أن منطقة downtown في العاصمة الإدارية ستكون مشابهة لمنطقة وسط القاهرة القديمة في الكثير من النقاط : أولها تواجد الوزارات والمباني الحكومية، ووجود خطوط للنقل العام من بينها محطة المونوريل الرئيسية.