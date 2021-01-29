مؤبد في هذه الحالة .. تعرف على العقوبة المنتظرة لـ الطبيب المتحرش بالرجال بعيادته

إعتادت آذان الأفراد علي سماع خبر وفاة فتاة أو تعرضها للإغتصاب من قبل مجرمين تجردوا من المشاعر والأخلاق والضمير، ولكن من غير المألوف أن تعرف أن الرجال أيضا معرضون لهتك العرض والتحرش من قبل نفس جنسهم، فهو سلوك يحمل كم من التساؤلات والغرابة وعادة يأتي نتيجة إنحرافات سلوكية أو عدم إتزان شخصية الجاني ومعاناته من اضطرابات نفسية من المحتمل أن تقوده لذلك.









طبيب أسنان مشهور.. مثال حديث علي واقعات تحرش الرجال بالرجال حيث تم إكتشافه مؤخرا بقيامه بالتحرش بعملائه في عيادته الخاصة فضلا عن تحريضه لهم بمشاركته بأعمال منافية للأدب وتندرج في إطار الفسق والفجور.









وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن رصدت المتهم في أحد الأماكن وأنهت رحلة هروبه التي استمرت عدة أشهر، بعد أن كشفها الممثل عباس أبو الحسن وتقدم ببلاغ إلى النائب العام وتبعه بلاغات من عدد من المجني عليهم واستمعت نيابة الاستئناف إلى أقوال المجني عليهم..









وفي هذا الإطار قال خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو مجلس النواب السابق، إن جريمة هتك العرض( المساس من أي جزء جسدي) يعد عورة ومن أكثر الجرائم إنتشارا بالآونة الأخيرة وهو سلوك منافي للدين والقانون والأخلاق العامة، كما تعد خطرا يهدد آمن المواطنين ولا سيما الفتيات وهذا أمر مفروغ منه.









أضاف " حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن محكمة النقض هي المعنية بالنظر بالحكم في هذا النوع من الجرائم ويعاقب عليها قانون العقوبات وتنص المادة 269 على أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة









و أشار المحامي ، يتم البت في جرائم هتك العرض علي أساسين سواء كانت رضائية أو بدون قصد أو دافع معقبا " مثلا زحمة بأتوبيس ورجل حصله كده متعتبرش جريمة " أما بالنسبة للإجبار والتهديد وهذا نوع شائع فقد قام المشرع المصري بتشديد العقوبة في بعض الحالات مثل (إغتصاب أنثي) يكون السجن المؤبد وتصل إلي الإعدام وفقا لحيثيات الجريمة.









وأوضح خالد حنفي، أنه في حالة كون عمر المجني عليه أقل من 16 عاما أو تعدد الجناة تكون العقوبة هي السجن المؤبد، أما عن جزئية ممارسة الشذوذ الجنسي ( تحرش الرجال بالرجال) فهذا أبسط حالة من جرائم هتك العرض وتكون عقوبتها السجن المشدد 7 سنوات وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة (267) من قانون العقوبات.









جاء ذلك بعد أن استمعت النيابة العامة، لأقوال الطبيب المتحرش المتهم بهتك عرض رجال بالقوة، وقررت حبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.





وخلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات عقب مواجهة النيابة العامة له بشهادة المجنى عليهم، وكذلك الأدلة الفنية التى تقدم بها المبلغون لا سيما الأدلة المتواجدة على هاتفه.





وقال الطبيب المتحرش، إنه يعانى من اضطراب فى الميول الجنسية، واعترف بارتكابه جرائم التحرش وهتك العرض ضد المتقدمين بالبلاغات ضده.









وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، نجحت في القبض على طبيب اتهمه فنانون بالتحرش بهم خلال علاجهم في عيادته.









وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط الطبيب بعد نشر عدة أكمنة وعدة مأموريات تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار الطبيب، بعد التحقيق في بلاغين مقدمين من الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس.





وكان الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس وآخر، تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد دكتور شهير بتهمة التحرّش بالرجال.





واتهم الثلاثي طبيب الأسنان بالتحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، ليقرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.





وقال أبو الحسن: "تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والمستشار النائب العام عن طريق المحامي حسن أبوالعينين وكيلًا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد الطبيب المتهم بالمتحرش".





وكان الفنان تميم يونس تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فجّر مفاجأة بإعلانه تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان.









وقال يونس، في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، إن الواقعة حدثت حين كان عمره 22 سنة، أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية، حيث ذهب بعدها إلى طبيب معروف لدى أسرة خطيبته وقرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له، لافتًا إلى أنه طبيب خاص لبعض الفنانين والمشاهير.









وعن واقعة التحرش، أكد تميم أنه ذهب إلى الطبيب برفقة خطيبته التي انتظرت في الخارج، لافتًا الى أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وتحرش به، مؤكدًا أنه دفعه بعيدًا منه، في حين اتهم الطبيب تميم يونس بأنه تحت تأثير المخدر وأن الواقعة لم تحدث.









وشرح المجني عليهم أمام النيابة العامة تفاصيل التحرش من قبل المتهم بهم خلال وجودهم داخل عيادته في الدقي، وأن المتهم كان يتحسس مناطق من أجسادهم في إشارة منه لدعوتهم لممارسة الشذوذ معه.







