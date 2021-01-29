ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد موسى: هيومان رايتس تتحالف مع التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:37 م
محمد موسي
محمد موسي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دأبت على انتقاد الأوضاع الحقوقية بمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل أنها تخطت الانتقادات أو المطالبات والإدانات ووصلت إلى اتهام السلطات المصرية بالانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وتقييد العمل الحقوقي والأهلي ومحاربة المجتمع المدني.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "المعلومات الموثوق منها، اللي وصلتلي بتقول إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية هذه الفترة بيستخدم كل أدواته للتحريض ضد مصر، وعلى رأس تلك الأدوات هي التقارير المفبركة والتحريضية التي تعدها وتنشرها منظمة هيومان رايتس ووتش.

وتابع: "هناك معلومات مؤكدة بتقول إن منظمة هيومن رايتس ووتش تستقي معلوماتها من خلال عدد من المنظمات الإخوانية اللي بتعمل في مجال حقوق الإنسان ومنها منظمة هيومن رايتس مونيتور واللي بتتواجد في بريطانيا وبيرأسها وليد ساربي، وده من القيادات الإخوانية الهاربة".

وأردف محمد موسى: "في شخصية اسمها سلمى أشرف عبدالغفار، ودي بتشتغل مديرة لمنظمة هيومن رايتس مونيتور، ودي تبقى بنت القيادي الإخواني أشرف عبدالغفار، أمين صندوق نقابة الأطباء، واللي اتهم من قبل في قضية التنظيم الدولي للإخوان، وكان المخلوع محمد مرسي قد أصدر عفوًا رئاسيًّا له أثناء توليه الحكم وحمل رقم 75 لسنة 2012".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن نصري: قطر تمول منظمات حقوقية لتشويه سمعة مصر عالميا.. فيديو

باحث: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر يحمل الكثير من المغالطات

قطر تمول هيومان رايتس لتحريض صندوق النقد الدولي ضد مصر

هيومان رايتس ووتش تزيف تقاريرها بتمويل من التنظيم الدولي للإخوان لإيقاف التسليح المصري

ممارسات مشبوهة.. هيومان رايتس ووتش تفبرك تقارير ضد مصر بدعم إخواني

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. 10 صور تكشف أنوثة زوجة تامر حسني

استمر 3 ساعات بخسائر مليوني جنيه.. النيابة تعاين موقع حريق مصنع شبرا الخيمة

أزمة في الأهلي.. رامي ربيعة خارج حسابات موسيمانى بالموسم الجديد

المدرب الفنكوش .. طنطا يطيح بـ رضا عبد العال من تدريب الفريق

عالم أوبئة ألماني يحذر من أسوأ سيناريو لفيروس كورونا.. فيديو

نصف تذكرة.. تخفيضات وخدمات مجانية للمعاشات أقل من 2000 جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجمع عائلي وجنازة.. بريطانية تصاب بصدمة بعد تغريمها 10 آلاف جنيه إسترليني

الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور

سبقهما شاروخان.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى الصحراء البيضاء بالوادي الجديد