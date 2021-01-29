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فن

مزازنجي مع أمه.. باسم سمرة يستعيد ذكرياته مع مسلسل الكيف بهذا الفيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:29 م
مسلسل الكيف
مسلسل الكيف
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محمد بدران
نشر الفنان باسم سمرة مقطع فيديو من مسلسلة الكيف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ”.

يستعيد باسم سمرة ذكرياته في مسلسل الكيف مع جمهوره ومتابعيه بصحبة الفنانة عفاف شعيب حيث كتب تعليقًا قائلآ: “مشهد كوميدي لـ مزازنجي مع أمه #باسم_سمرة”.

والجدير بالذكر أن الفنان باسم سمرة عرض له مؤخرا فيلم ساعة شيطان وشارك في بطولة هذا الفيلم كل من منى ممدوح ومنذر ريحانة الذي يظهر في الفيلم كضيف شرف والعمل إخراج إبرام نشأت.

تعاقد الفنان باسم سمرة علي عمل درامي جديد لرمضان 2021 بعنوان "بنت السلطان" مع المخرج أحمد شفيق، لتقدم عمل درامي اجتماعي تشويقي .
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