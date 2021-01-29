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أخبار العالم

ألمانيا تمنع دخول القادمين من هذه الدول بسبب تفشي سلالات كورونا المتحورة

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:05 م
ألمانيا تحظر دخول
ألمانيا تحظر دخول الوافدين من 5 دول بسبب سلالات كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت ألمانيا، حظر دخول غالبية الأشخاص الوافدين من 5 دول، تشهد تفشيا واسعا لسلالات فيروس كورونا المتحورة.

وقالت السلطات الألمانية، إن قرار حظر الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، يبدأ اعتبارا من غد السبت، ويستمر حتى 17 فبراير المقبل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ويشمل قرار الحظر دول المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وذلك بهدف حماية سكان ألمانيا، وفقا لبيان وزارة الصحة.

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة الألمانية تتجه لعليق الرحلات الجوية مع بعض الدول، في محاولة لمنع تفشي النسخ المتحورة من فيروس كورونا داخل أراضيها.
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