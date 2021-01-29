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تعليم

14 فبراير .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول الـ Microsoft teams

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:53 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير  2021 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

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وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين ، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، ومنها دورة Microsoft teams وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

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