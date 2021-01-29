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تعليم

التعليم: بدء مقابلات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 14 فبراير

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:52 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين اوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بدءا من الاحد الموافق 14 فبراير 2021 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا.


وحذرت وزارة التربية والتعليم ، من أنه في حالة تخلف أحد المرشحين عن الحضور في الموعد المحدد ، سيتم احالته للتحقيق بمعرفة وزارة التربية والتعليم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد

وكان قد نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.


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وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا صحة لإغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً استمرار عملية التسجيل للطلاب بشكل طبيعي، مُشيرةً إلى أنه تم إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونيًا للطلاب عبر الرابط التالي (https://moe-register.emis.gov.eg/home/index)، ولم يتم تحديد موعد لإغلاق باب التسجيل حتى الآن، مُناشدةً الطلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني دون الانتظار حتى يتم تحديد موعد نهائي لغلق التسجيل.
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