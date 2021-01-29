التعليم: بدء مقابلات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 14 فبراير

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين اوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بدءا من الاحد الموافق 14 فبراير 2021 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا.









وحذرت وزارة التربية والتعليم ، من أنه في حالة تخلف أحد المرشحين عن الحضور في الموعد المحدد ، سيتم احالته للتحقيق بمعرفة وزارة التربية والتعليم.





وشددت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد





وكان قد نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.









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