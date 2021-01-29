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تعليم

المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:05 م
جانب من مسابقة عباقرة
جانب من مسابقة عباقرة الجامعات
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همت الحسينى
فازت الطالبة ميرنا محسن المنشاوي كلية الطب بجامعة المنصورة بكأس الأديب الراحل عبد التواب محسن للطالب المثالى بمسابقة عباقرة الجامعات الموسم الثالث كما فاز الطالب محمد عزيز  بكأس أفضل طالب عبقري.

وكانت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة قد شاركت بوفد مكون من 8 طلاب في مسابقة عباقرة الجامعات الموسم الثالث وهم ميرنا محسن المنشاوي كلية الطب، اسراء عماد عبد الفتاح المتولي كلية التمريض، فاطمة رأفت رزق بدر كلية الطب، تسنيم مصطفى عبيد كلية الهندسة، محمد عزيز محمد شعبان كلية الطب، أحمد وحيد محمد عياد كلية التمريض، صابر عبد المقصود حامد كلية الهندسة، السيد علي السيد حسب الله كلية التمريض.

وجاءت مشاركة الطلاب فى التصفيات قبل النهائية  لبرنامج " عباقرة الجامعات " بالتعاون مع قناة القاهرة والناس وبمشاركة ١٧ جامعة حكومية وخاصة وتتسابق الجامعات في مجالات متنوعة منها " الجغرافيا، التاريخ، الفن، العلوم، الآداب، معلومات عامه، رياضة، قدرات ذهنية".
المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات
المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات
المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات
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