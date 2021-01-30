ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الزمالك السابق: الدحيل فريق قوي للغاية ولا يمكن توقع نتيجة مباراته أمام الأهلي

السبت 30/يناير/2021 - 12:03 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي القطري، ومدرب الزمالك السابق، أنه لا يمكن توقع نتيجة مباراة الأهلي أمام الدحيل في مونديال الأندية.

وقال نيبوشا في تصريحات تليفزيونية:" واجهت الدحيل منذ أيام، إنهم فريق قوي للغاية ولن يكون خصمًا سهلًا أمام الأهلي."

وأضاف:" أتابع الدوري المصري والأهلي، وبالطبع أتابع الدحيل، لكن لا يمكن توقع نتيجة المباراة والفائز بها."

وعن إمكانية عودته للتدريب في مصر مرة أخرى أو تدريب الزمالك، قال نيبوشا:" لا أعتقد ذلك، أنا في قطر وها أنا في عامي الثاني مع فريق الأهلي."

وخسر نيبوشا مع الأهلي أمام الدحيل بستة أهداف نظيفة في كأس قطر.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بشرى سارة للزملكاوية.. الدحيل يعقد صفقة إيرانية تقرب ساسي من البقاء

هل يشارك الزمالك فى مونديال الأندية؟ محمد فضل الله يجيب

تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

بعد وقوعه أمام الأهلي في مونديال الأندية.. الدحيل يتعادل مع قطر في الدوري القطري

شوبير: مباراة الأهلي والدحيل القطري ستكون صعبة.. وبيراميدز ينافس على الدوري

الأهلي في المونديال.. هاني العقبي: مباراة الدحيل القطري بوابة العبور لتحقيق مراكز متقدمة

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 589 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا و48 وفاة

هوت شورت.. نانسي عجرم تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة

بيني وبينك مشوار 25 سنة.. شريف منير ينعي محمد الصغير

الإفتاء تعلق على تعامد القمر فوق الكعبة

أزمة فى الزمالك.. جنش يرفض الجلوس بديلًا لـ أبو جبل

ولاد عمي كلو حقي.. المتهم بـ حريق سوق التوفيقية يكشف تفاصيل ارتكابه للواقعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور للسيارة فورد FORD F150 RAPTOR الجديدة 2021 قبل طرحها رسميا الأسبوع القادم

طريقة عمل حلوى فرنسية.. خطوة بخطوة

هوت شورت.. نانسي عجرم تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة