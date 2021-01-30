للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة.. دروس بالكاتدرائية الفرنسية.. فيديو

من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة الذهنية.





وتقول سونيا التي تمارس نشاطها الرياضي في هذا المكان منذ أسابيع عدة، إنها كانت ستصاب بالجنون لولا مواصلة تدريبها سرا، ويمنح التدريب هذه الفتاة المتحصلة على الحزام الأسود في الكاراتيه شيئا من التوازن، وهو حاجة حيوية في مثل هذا الظرف من الأزمة الصحية.





أما ممارسة الرياضة في الهواء الطلق فلا تزال أمرا مسموحا به في فرنسا، ولكنها تبقى محدودة بسبب فرض حظر التجول ابتداء من السادسة مساء.

وذلك رغم الحظر المفروض بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء كورونا.