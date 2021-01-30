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منوعات

عجائب خلق الله.. شاهد حيوان يتغوط مكعبات هندسية ويحير العلماء | صور

السبت 30/يناير/2021 - 02:39 ص
مكعبات
مكعبات
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عزة عاطف
لله في خلقه عجائب، فقد ترك حيوان الومبت الأسترالي الأصل والمعروف باسم بلدوزر الأعشاب العلماء لسنوات في حيرة من أمره، بعدما تبين أنه قادر على إنتاج أنبوب مكعبات بشكل مثالي من خلال برازه.

يعد الومبت هو الحيوان الوحيد المعروف أنه يتغوط بهذه الطريقة وقد انتابت العلماء الحيرة من أمره بسبب برازه مكعب الشكل بطريقة مثالية، وكأنه يمتلك مصنعا في أمعائه.

وفي محاولة لفهم التعقيدات الهندسية لبراز الومبت، قام فريق من العلماء من جامعة تسمانيا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا بدراستها عن كثب. 

بهدف الوصول إلى الجزء السفلي من اللغز، فقاموا بتشريح حيوان ومبت (عاري الأنف Vombatus ursinus ) كان قد مات بعد أن صدمته سيارة.

وما وجدوه كان مفاجئًا فقد تبين أن الومبت يمتلك أخاديد في أمعائه تكون أكثر مرونة عند التغوط، فمناطق أحشاء المخلوق قادرة على التمدد والانكماش أثناء عملية الهضم مما يساعد على تكوين فضلات سداسية الجوانب.

وكتب الباحثون "تظهر عمليات تشريح الومبت أن المكعبات تتشكل في آخر 17 بالمائة من الأمعاء، وباستخدام علم الأنسجة واختبار الشد، نكتشف أن المقطع العرضي للأمعاء يُظهر مناطق ذات سمك مضاعف وأربعة أضعاف في الصلابة، وهو ما نفترض أنه يسهل تكوين الزوايا عن طريق تقلصات الأمعاء بشكل مذهل".

لم يتوقف الفريق عند هذا الحد، لقد تقدموا وصنعوا نموذجًا رياضيًا لمحاكاة مرور البراز أثناء تحركه عبر النظام.

عندما يسحب الومبت العناصر الغذائية والماء من طعامه، يتم عصر المادة الناتجة وتشكيلها في مكعب، إنه يشبه إلى حد ما أحد ضواغط القمامة التي تحول السيارة إلى كتلة معدنية. 
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عجائب خلق الله.. شاهد حيوان يتغوط مكعبات هندسية ويحير العلماء | صور

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