بعد 4 أشهر من الولادة.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها في إطلالة جذابة بالأبيض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لـ عارضة أزياء الأمريكية جيجي حديد من أحدث ظهور لها بعد أربعة أشهر من ولادتها.





ولفتت جيجي حديد الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت قميصا أبيض قصيرا للغاية مع بنطلون من نفس اللون وتميزت هذه الإطلالة بأنها كشفت عن رشاقتها.





اِقرأ أيضًا..





ولم تتكلف جيجي حديد في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وعلق متابعوها على إنستجرام عن رشاقتها اللافتة بعد أشهر قليلة من الولادة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جيجي حديد على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.



