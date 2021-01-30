بايدن يزور الجنود المصابين بمركز "والتر ريد" الطبي العسكري الذي توفي به ابنه

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بأول زيارة رئيسية له خارج البيت الأبيض، حيث زار مركز (والتر ريد) الطبي العسكري الوطني بولاية ميريلاند؛ للقاء الجنود الجرحى.

والتقى بايدن، خلال زيارته، بالعسكريين سواء من العاملين بالخدمة أو المتقاعدين ممن يتلقون العلاج بالمركز، كما قام بجولة في مركز توزيع اللقاحات.

وأشارت مصادر أمريكية إلى أن بايدن لديه تاريخ شخصي مع هذا المستشفى الذي يعالج آلافا من العسكريين وأسرهم، حيث توفي فيه ابنه "بو" الذي كان ضابطا في قوات الحرس الوطني بولاية ديلاوير في عام 2015 متأثرا بإصابته بسرطان المخ.

وذكر بايدن في تصريحات له أن المستشفى اعتنى كثيرا بابنه في أيامه الأخيرة.

يذكر أن هذا المركز الطبي به جناح خاص بالرؤساء لتلقي العلاج، وقد حجز به الرئيس السابق دونالد ترامب لبضعة أيام في شهر أكتوبر الماضي حين كان يعالج من إصابته بفيروس كورونا.

ولم يقم بايدن بزيارات رئيسية منذ بدء توليه السلطة، كما قلل من اجتماعاته الشخصية المباشرة، مركزا على المقابلات الافتراضية؛ للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.