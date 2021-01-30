مميزاتها وسلبياتها.. تعرف على أشهر المأكولات الآسيوية

الحديث عن المأكولات الآسيوية وأهم أنواعها اليابانية والصينية والهندية لابد أن يشمل مميزاتها وسلبياتها، وهو ما تركز عليه السطور الآتية:

ميزات المأكولات الآسيوية

تتنوع ميزات المأكولات الآسيوية حسب نوعها، "فالمأكولات اليابانية" تركز على الأسماك الغنية بأحماض أوميغا3 والخضار الموسمية خاصة الملونة التي تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة، وتكون المأكولات غالبًا صغيرة الحصص مما يسمح بعدم الإفراط في السعرات، وفي المأكولات الصينية يجب استخدام الأعواد وهي عادة تشجع على تناول الطعام ببطء مما يفيد صحة القلب حسب دراسة يابانية، أما في المأكولات الهندية يكثر استخدام عدد من المكونات المفيدة لصحة القلب مثل الزنجبيل والكركم والفلفل الحار التي تعمل على خفض الكوليسترول ، والبصل والثوم اللذان يخفضان من مستوى الدهون في الدم.





سلبيات المأكولات الآسيوية

تشتهر المأكولات الآسيوية باحتوائها على كميات مرتفعة من السكر والأملاح والمواد الحافطة، ولكن هناك بعض الأنواع ذات الميزات الصحية، وأهمها:

بيض فو يونغ: وهو عبارة عن بيض أومليت مع الخضار كالبصل والجزر والبازلاء، وقد يضاف نوع من اللحوم كالدجاج أو الجمبري.

سبرنج رول: وهو عبارة عن لفائف من ورق الأرز محشوة بالجمبري مع الخضار مثل الملفوف والجزر، ولكن يجب الانتباه أنها قد تقدم بجانب الصلصات المحتوية على السكر.

الشوربة الحارة والحامضة: وهي عبارة عن شوربة الدجاح مع المشروم وسيقان البامبو والبيض والزنجبيل، ويضاف لها الخل لإعطاء الطعم الحامض والبهارات لإعطاء الطعم الحار.



