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رياضة

جوميز يتحدى أمرابط.. التشكيل المتوقع لقمة الهلال والنصر في السوبر

السبت 30/يناير/2021 - 11:45 ص
الهلال والنصر
الهلال والنصر
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، اليوم السبت، صوب ستاد الملك فهد الدولي بمدينة "الرياض"، لمتابعة نهائي كأس السوبر، الذي سيجمع بين نادي الهلال وغريمه النصر.

ويشارك الهلال في مباراة السوبر هذا العام بصفته حامل لقب الدوري والكأس، بينما يتواجد النصر بصفته الوصيف.

وضربت الغيابات صفوف الفريقين قبل معركة اليوم، حيث سيفتقد النصر لخدمات مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا الذي يتمرد على النادي بسبب تأخر مستحقاته، وعبد الفتاح عسيري، وتحوم الشكوك حول مشاركة عبدالرزاق حمد الله ومارتينز، لعدم جاهزيتهما. 

بينما سيفتقد الهلال لجهود مدافعه علي البليهي، وهتان باهبري، ومتعب المفرج، بسبب الإصابات.

وجاء التشكيل المتوقع لقمة الهلال والنصر وفقًا للصحف السعودية كالتالي..

الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانغ هيون - محمد البريك

خط الوسط: كاريلو - سالم الدوسري - سلمان الفرج - جوستافو كويلار -سباستيان جوفينكو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

النصر

حراسة المرمى: برادلي جونز

خط الدفاع: أسامة الخلف - عبدالإله العمري - عبد الله مادو - سلطان الغنام

خط الوسط: خالد الغنام - بيتروس ماثيوس - عبد المجيد الصليهم - علي الحسن - سامي النجعي.

خط الهجوم: نور الدين أمرابط.

ويدخل الهلال مباراة السوبر وهو متصدر لمنافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ30 نقطة في أول 15 مباراة، بواقع 8 انتصارات، 6 تعادلات، وهزيمة واحدة، بينما يتواجد النصر في المركز السادس بالترتيب بـ21 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 6، والتعادل في 3، مع 6 هزائم.

ويسعى الهلال اليوم لمواصلة تفوقه على النصر، بعدما تمكن من الفوز عليه في آخر 3 مباريات جمعتهما، رغم التعثرات الأخيرة التي لحقت به، وإهداره للعديد من النقاط. 

في المقابل يتطلع، النصر للحفاظ على لقب بطولة السوبر التي توج بها مرة واحدة، وكانت في الموسم الماضي عندما تمكن من هزيمة التعاون بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

كما سيكون لقب السوبر النصر طوق النجاة للاعبي العالمي هذا الموسم، وسط الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.
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