سقوط أعمدة وتأثر حركة المرور.. رياح باردة مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق بشمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت ،إلى هبوب رياح باردة مثيرة للاتربة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة وسط احتمال هطول امطار ، خاصة على المدن الساحلية بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ومناطق الحسنة ونخل بمنطقةوسط سيناء.





وأثرت حالة الجو على الحركة التجارية في الأسواق خاصة في المدن المحافظة الرئيسية، وكذلك الأسواق الشعبية التي تقام يوم السبت "اسبوعيا"في القري، كما التزم المواطنون في منازلهم.





وتسبب هبوب الرياح علي مدار اليوم ، في تراكم الرمال على الطرق بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء، وبعض أجزاء من الطريق الدولي العريش /القنطرة شرق، نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، وانعدام الرؤية في بعض المناطق ، مما يتسبب في وقوع حوادث طرق.



كما أدت الرياح الي سقوط عدد من الاسلاك الكهربائية علي الارض في مدينة الشيخ زويد ، وبعض القري ، حيث سارعت شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة للدفع بسيارة لرفع الاسلاك علي الفور حتي لا تسبب في إضرار بشريه بين المواطنين.





وبادر المواطنون في القري وأطراف المدن إلى تغطية اسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الأطفال وكبار السن من برد الشتاء ومياه الأمطار ، كما لجأ العشرات من المواطنين إلى عمل الأسطح بطريقة مائلة أو تغطيتها بالمشمع تلافيًا لعدم نزول مياه الأمطار داخل المنزل، علاوة علي عمل خلطة أسمنتية مع البوتمين لعمل عازل لعدم تسرب مياه الأمطار من الأسقف إلى داخل الغرف.







كما نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء مبادرة اخري لسقف المنازل والغرف بالمشمع ،لمواجهة برد الشتاء القارص ، حيث يلزم وجود معايير في المنزل المطلوب سقفه، وذلك بأن تكون المساحه المطلوبه 25 متر مربع غرفتين بحد أقصى، وأن تكون حالة السقف للمنزل متهالكة، وتقوم ادارة الجمعية بالمعاينة الميدانية وبدء التنفيذ على الحالتين: أسقف خشب للمنازل، و مشمع اسطح للعشش، وذلك بالدفع بلجنة لبحث الوضع على ارض الواقع.





وطالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، رؤساء مجالس المدن، سرعة تحرك الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع في مجالس المدن، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، بتكثيف عمليات المرور، على مستوى الأحياء والقري لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في المناطق المفتوحه على أطراف المدن، وسرعة تقديم الرعاية والدعم لهم،.كما وجه اللواء المحافظ، رؤساء مجالس المدن بمركزي الحسنة ونخل منطقة وسط سيناء ، من أجل رفع الرمال أولا بأول تجنبا لوقوع حوادث، والعمل على سرعة فتح الطرق لربط القرى ببعضها البعض، لسهولة تحرك وانتقال المواطنين.







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