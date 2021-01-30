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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تبطين وتأهيل 78 ترعة بالقرى والمدن خلال المرحلة الأولى.. صور

السبت 30/يناير/2021 - 02:08 م
مشروع تبطين الترع
مشروع تبطين الترع
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم، تبطين وتأهيل 78 ترعة بمدن وقرى المحافظة، بإشراف المهندس أشرف المحمدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تبطين وتأهيل  1000 كيلو  من الترع، واعتماد تبطين 375 كيلو بتكلفة مليار و278 ألف جنيه، وجار اعتماد بقية المبالغ لتبطين وتأهيل الترع، مؤكدًا أن هناك ترعا تم الانتهاء منها.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى جارٍ العمل بتبطين ترع أخرى ومنها المربط بسيدي غازي ، والسنط ، وترعة الحلافي، وجانبية الزاوية اليسرى، وجانبية الزاوية اليمنى، والضبعة والشمارقة والزرافة بسيدي سالم وسعيد يوسف بمطوبس .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

محافظ كفر الشيخ: تبطين وتأهيل 78 ترعة بالقرى والمدن خلال المرحلة الأولى.. صور
محافظ كفر الشيخ: تبطين وتأهيل 78 ترعة بالقرى والمدن خلال المرحلة الأولى.. صور
محافظ كفر الشيخ: تبطين وتأهيل 78 ترعة بالقرى والمدن خلال المرحلة الأولى.. صور
محافظ كفر الشيخ: تبطين وتأهيل 78 ترعة بالقرى والمدن خلال المرحلة الأولى.. صور
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