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مرأة

طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة

السبت 30/يناير/2021 - 02:44 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالجبنة بأكثر من وصفة لذيذة ومتنوعة للشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة
طريقة عمل مكرونة بالجبنة والكوسة 
مقادير مكرونة بالجبنة والكوسة
مكرونه
نصف كيلو كوسة
نصف كوب جبنة رومى مبشورة
2 كوب عصير طماطم
 بصل مفروم
نعناع جاف
ملح فلفل أسود 
البشاميل
2 ملعقة كبيرة دقيق 
2 ملعقة كبيرة زبدة 
نصف لتر لبن 
طريقة عمل مكرونة بالجبنة والكوسة
* إسلقى المكرونة وأبشرى الكوسة و شوحى البصل والجزر المبشور فى الزيت على النار

* ضعى الطماطم مع الملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف و قلبى المكرونة فى صوص الطماطم

طريقة عمل البشاميل
* قلبى الدقيق فى الزبدة ثم أضيفى اللبن وضعى طبقة من المكرونة فى البايركس ثم طبقة من الكوسة ثم طبقة مكرونة أخرى
* أضيفى البشاميل والجبنة المبشورة على الوجه وضعى المكرونة فى الفرن حتى تمام النضج وقدميها

طريقة مكرونة بالجبنة الرومي
مقادير مكرونة بالجبنة الرومي
مكرونه 
جبنة رومى 
زيتون أسود 
حلقات فلفل أخضر رومى 
صلصة 
طماطم 
ثوم مفروم
 زيت 
ملح فلفل أسود 
طريقة تحضير مكرونة بالجبنة الرومي
* إسلقى المكرونة فى الماء المغلى المضاف له القليل من الزيت والملح وشوحى الثوم المفروم فى الزيت على النار ثم أضيفى الصلصة والملح والفلفل الأسود

* قلبى المكرونة مع الصوص وأضيفى الزيتون وضعى المكرونة فى طبق التقديم ثم أضيفى على الوجة الجبنة الرومى المبشورة

نجلاء الشرشابى 
مقادير مكرونة بالجبنة الموتزاريلا
مكرونه 
طماطم 
مكعبات 
بصل مفروم 
ثوم مفروم 
زيت 
زيتون أسود حلقات 
جبنة موتزرايلا 
زعتر جاف 
ملح فلفل أسود 
طريقة تحضير مكرونة بالجبنة الموتزاريلا
* إسلقى المكرونة فى الماء المغلى على النار المضاف له الملح والزيت وشوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار

* أضيفى الطماطم والزيتون وقلبى ثم أضيفى المكرونة المسلوقةو صبى المكرونة ساخنة فى طبق التقديم ثم رشى على الوجه الجبنة الموتزاريلا وقدميها
طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة
طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة
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