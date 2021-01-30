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محافظات

فودة يطلق إشارة البدء لتطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ

السبت 30/يناير/2021 - 02:57 م
تطوير مضمار الهجن
تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ
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ايمن محمد
أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،اليوم السبت ، إشارة البدء للتطوير الشامل لمضمار الهجن بشرم الشيخ يشمل التطوير المنصة القديمة بمضمار الهجن، وإنشاء مضمارًا لسباقات الخيل ورياضة الفروسية وركوب الخيل، وقرية التراث البدوي السيناوي لعرض المنتجات اليدوية والسيناوية والإنتاج البدوي، بالإضافة لمسجد الهجن .

وذلك بعد أن أصبحت سباقات الهجن بشرم الشيخ سباقات عالمية يشهد فعالياتها جميع الجنسيات العربية والأجنبية مما جعلها على صدارة الألعاب الرياضية والتراثية واضافة رئيسية في مجال السياحة الرياضية وخاصة  بعد أن شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والأمير محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى فى احتفالية عالمية في يناير 2020 العام الماضى.

وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة في إطار اهتمام القبائل البدوية وبدو سيناء بهذه الرياضة.
 
مضيفًا إن المضمار بعد التطوير سيكون بمثابة صرحًا عالميًا لتنظيم المسابقات والبطولات الدولية التي تجذب وفود السائحين بالإضافة لجميع القبائل العربية.

ومن ناحية أخري كان استقبل  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ممثلي إحدى المؤسسات الدولية بدولة "قيرغيزستان" المتخصصة في تنظيم المسابقات والبطولات للتراث البدوي بجميع دول العالم، تم عرض فيلم قصير يعرف بأعمال والخبرات السابقة للمؤسسة والتي قامت بتنظيم مسابقات تراثية في عددًا من الدول العربية .

وقام المحافظ باستعراض المقومات السياحية بمدينة شرم الشيخ والإمكانات التي تؤهلها تنظيم تلك البطولات والمسابقات بها مثل مدينة الشباب والرياضة مضمار الهجن والإمكانات السياحية والرياضية بالمدينة.

وتم بحث والتشاور في إدراج سباقات الهجن بشرم الشيخ والتراث البدوي والرياضات البدوية التراثية ضمن المسابقات الدولية في إطار زيادة التعريف بالرياضة والتراث البدوي، مما يسهم في زيادة اعداد السائحين القادمين الي مدينة شرم الشيخ لمشاهدة تلك السباقات المحببة للسياح العرب والأجانب وباعتبارها الرياضة التراثية الأولى للبدو في جنوب سيناء وباقي المحافظات الأخرى.

من جانبهم أبدى ممثلو المؤسسة الدولية اعجابهم الشديد بما رأوه بمدينة شرم الشيخ مؤكدين إعجاب مواطني دولة  "قيرغيزستان" للمدينة الساحرة، كما أبدوا انبهارهم لوجود سباقات الهجن رياضة تراثية بشرم الشيخ و أبدوا حماسهم الشديد لضم هذه المسابقات في استعراضات ومسابقات دولية ومهرجانات ضمن عدد كبير من المسابقات التراثية لدول أخرى للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين .

ثم اصطحبهم محافظ جنوب سيناء لأداء صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ وقام الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بإعطاء نبذة عن المسجد وطرز إنشاؤه والتعريف بالمركز الثقافي الإسلامي ودور المسجد الثقافي بجانب الدور الديني .

ثم رافقهم اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لزيارة مضمار الهجن بشرم الشيخ ومشاهدة عدة أشواط من السباقات خلال فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الثاني للهجن المقام في الي شرم الشيخ في الفترة من 28 الي 30 من يناير الجاري.
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فودة يطلق إشارة البدء لتطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ
فودة يطلق إشارة البدء لتطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ
فودة يطلق إشارة البدء لتطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ
فودة يطلق إشارة البدء لتطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ
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