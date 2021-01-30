مصدر: الزمالك حسم التعاقد مع لاعبين مصريين

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اللجنة المعينة لإدارة النادي اقتربت من حسم التعاقد مع لاعبين مصريين، وذلك في ظل سعي النادي للتعاقد مع مهاجم جديد بعد احتراف مصطفى محمد.
وأضاف المصدر أن نادي الزمالك بات قريبا من التعاقد مع ثنائي مصري خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الكروي.
فيما وقع أمس أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك السابق على عقود انضمام لصفوف القلعة البيضاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير الجاري، بعدما وافق البرتغالي باتشيكو المدير الفني واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي على عودة اللاعب من جديد للفريق.
وكان أيمن حفني أصدر بيانا مؤخرا أعلن خلاله عن رغبته في العودة للنادي الأبيض وإنهاء مسيرته داخل الزمالك وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي منذ يومين لمناقشته في مسألة عودته وتم عرض الأمر على المدير الفني.