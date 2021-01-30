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رياضة

مصدر: الزمالك حسم التعاقد مع لاعبين مصريين

السبت 30/يناير/2021 - 03:04 م
الزمالك
الزمالك
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اللجنة المعينة لإدارة النادي اقتربت من حسم التعاقد مع لاعبين مصريين، وذلك في ظل سعي النادي للتعاقد مع مهاجم جديد بعد احتراف مصطفى محمد.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك بات قريبا من التعاقد مع ثنائي مصري خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الكروي.

فيما وقع أمس أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك السابق على عقود انضمام لصفوف القلعة البيضاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير الجاري، بعدما وافق البرتغالي باتشيكو المدير الفني واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي على عودة اللاعب من جديد للفريق.

وكان أيمن حفني أصدر بيانا مؤخرا أعلن خلاله عن رغبته في العودة للنادي الأبيض وإنهاء مسيرته داخل الزمالك وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي منذ يومين لمناقشته في مسألة عودته وتم عرض الأمر على المدير الفني.
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