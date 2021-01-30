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رياضة

الدوري الألماني.. هالاند يقود هجوم بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج

السبت 30/يناير/2021 - 04:27 م
هالاند نجم فريق بوروسيا
هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند
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محمد السعيد
أعلن إديت تيرزيك المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي لمواجهة أوجسبورج، التي ستقام اليوم السبت، على ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل دورتموند لمواجهة أوجسبورج كالتالي:

حراسة المرمى: هيتز

خط الدفاع: جيريرو - هومليز -  أكانجي - موري.

خط الوسط: ديلايني - برندات - رينا.

خط الهجوم: سانشو  - ماركو رويس - هالاند.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد أوجسبورج في المركز الـ 12 بـ 22 نقطة.
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