الدوري الألماني.. هالاند يقود هجوم بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج

أعلن إديت تيرزيك المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي لمواجهة أوجسبورج، التي ستقام اليوم السبت، على ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الألماني.





وجاء تشكيل دورتموند لمواجهة أوجسبورج كالتالي:





حراسة المرمى: هيتز





خط الدفاع: جيريرو - هومليز - أكانجي - موري.





خط الوسط: ديلايني - برندات - رينا.