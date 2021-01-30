قبل تسلمهما راية البطولة.. وزير الرياضة يعرض تجربة مصر في استضافة مونديال اليد على مسئولي السويد وبولندا

د.أشرف صبحي يرحب بإيفاد كوارد إلى السويد وبولندا للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تنظيم مونديال اليد





على هامش منافسات الدور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى الفترة 13-31 يناير الجاري، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة، كلًا من Bogdan sojkin رئيس اتحاد كرة اليد السويدي، و Grzegorz Gutkowski نائب رئيس اتحاد كرة اليد البولندي بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة.





جاء اللقاء على هامش حضور وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومدير البطولة مباريات الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة اليد

وتناول اللقاء استعراض العديد من الإجراءات والأمور الإدارية واللوجيستية التى نفذتها مصر لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد، ونظام الفقاعة الطبية الذي تم تطبيقه على جميع المشاركين بالمونديال لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك فى سياق استعداد دولتى السويد وبولندا لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد النسخة الـ 28 عام 2023م.





قدم رئيس اتحاد كرة اليد السويدى الشكر والتقدير لوزير الشباب الرياضة واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد الـ 27 على حسن التنظيم، واستضافة المنتخبات المشاركة، وتوفير كافة المتطلبات لهم مع الحفاظ على سلامة اللاعبين وكافة أعضاء بعثات الدول المشاركة من 31 دولة، مشيرًا أن التجربة المصرية فى استضافة البطولة باتت واحدة من أهم التجارب التى سيحتذي بها مستقبلًا فى تنظيم البطولات الرياضية الكبري.





وطالب رئيس اتحاد كرة اليد السويدى ونائب رئيس الاتحاد البولندى من الدكتور أشرف صبحي التنسيق والتعاون المشترك وخاصة فى مجال تبادل الخبرات و الاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية فى مجال تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى سياق حرص الجانبين على نجاح المونديال الذي سيقام بهما على غرار تفوق النسخة الـ 27 بمصر.





من جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة بتواجد مسئولى اتحادي كرة اليد السويدى والبولندى بالقاهرة لاستلام راية تنظيم مونديال اليد 2023 م فى المباراة الختامية للبطولة الحالية، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، مشيرًا إلى التنسيق مع الجانبين البولندي والسويدى الفترة المقبلة للتنسيق فيما يخص إيفاد كوادر مصرية للبلدين للإطلاع على التجربة المصرية فى تنظيم البطولة، والاستفادة من كافة الخبرات الفنية والإدارية واللوجستية لديهم.





وثمن وزير الشباب والرياضة على كافة الجهود المبذولة من جانب اللجنة المنظمة للبطولة، وتضافر جهود مؤسسات الدولة فى نجاح البطولة الأكبر على مستوى العالم فى لعبة كرة اليد بدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى الإشادة التى تتلقاها الدولة المصرية من الدول المشاركة على حسن التنظيم والاستضافة طوال منافسات البطولة، وكذا ظهور البطولة بمستوى فني متميز يجعلها واحدة من أقوى النسخ التى أقيمت بالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.