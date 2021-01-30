حياة كريمة.. محافظ البحيرة: الانتهاء من تنفيذ 95 مشروعا تنمويا بـ350 مليون جنيه

كشف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، آخر تطورات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة.
وقال آمنة خلال مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر "دى ام سى"، منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تشكيل فرقة عمل لتنفيذ المبادرة فى 8 قرى خلال المرحلة الأولى.
أوضح محافظ البحيرة، تم تنفيذ 95 مشروعا تنمويا فى عدد من 8 قرى خلال المرحلة الأولى فقط بتكلفة 350 مليون جنيه.
ولفت هشام آمنة أن المشروعات التى تم تنفيذها شملت المشروعات الخدمية العامة، مثل المدارس والمستشفيات، والطرق، والمنشآت الترفيهية والرياضية والطرق والمحاور.