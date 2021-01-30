ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حياة كريمة.. محافظ البحيرة: الانتهاء من تنفيذ 95 مشروعا تنمويا بـ350 مليون جنيه

السبت 30/يناير/2021 - 05:29 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
Advertisements
أسامة علي
كشف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، آخر تطورات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة.

وقال آمنة خلال مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر "دى ام سى"، منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى تم  تشكيل فرقة عمل لتنفيذ المبادرة فى 8 قرى خلال المرحلة الأولى.

أوضح محافظ البحيرة، تم تنفيذ 95 مشروعا تنمويا فى عدد من 8 قرى  خلال المرحلة الأولى فقط بتكلفة 350 مليون جنيه.


ولفت هشام آمنة أن المشروعات التى تم تنفيذها شملت المشروعات الخدمية العامة، مثل المدارس والمستشفيات، والطرق، والمنشآت الترفيهية والرياضية والطرق والمحاور.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة فى 32 قرية

بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرى حياة كريمة

تسير بدعم مستمر.. محافظ البحيرة: تنفيذ 94 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة بأسوان تواصل جهودها لتطوير قرى أسوان

برلماني: حياة كريمة مشروع قومي.. والرئيس حريص على تحسين معيشة الأكثر احتياجا

بتكلفة 300 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتفقد المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص

ترشيحاتنا

كشفها ابن شقيقته.. تطورات الحالة الصحية للفنان علي حميدة

كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

بفستان مشجر.. زوجة راغب علامة تخطف الأنظار بجمالها

المشوار الأخير.. حكاية عم عبد الله شهيد لقمة العيش | 3 شياطين قتلوه بالسم ودفنوه بـ الصحراء

شاهد.. تصميم تخيلي جديد للسيارة لادا نيفا 2024

بعد جدل صاخب.. ظهور المالك الحقيقي لـ قصر بوتين السري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر؟

حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة