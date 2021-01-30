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بين الناس

شركة مياه القناة: إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة المدرسة المعمارية

السبت 30/يناير/2021 - 06:34 م
مياة القناة
مياة القناة
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مصطفى كرم
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء أعمال الاحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بمنطقة المدرسة المعمارية بقطر ٨ بوصة Upvc وبطول ٢٤ متر بمحاذاة سُوَر المدرسة المعمارية  بمدينة الإسماعيلية. 

وكلف رئيس شركة مياه القناة، الفرق الفنية باتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة، وتركيب بدالة لخط الصرف الصحى لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحى بالمنطقة ولحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى.

وأكد، إستمرار أعمال الملس والتطهير الكامل لشبكات الصرف الصحى بمنطقة المدرسة المعمارية لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وحدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحى.

وأشار إلى تنفيذ خطة عمل الشركة لتطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة للحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 وناشد المواطنين بضرورة الحرص فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات داخلها، حيث أن تلك السلوكيات الخاطئة هى السبب الرئيسى وراء انتشار طفوحات الصرف الصحى.
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