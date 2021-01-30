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أخبار العالم

ماكرون يشكك في فعالية لقاح أسترازينيكا.. وأكسفورد ترد

السبت 30/يناير/2021 - 06:48 م
ماكرون يقلل من فعالية
ماكرون يقلل من فعالية لقاح أسترازينيكا
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قسم الخارجي
قلل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من فعالية اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية، متحدثا عن نتائج "غير مشجعة" لمن تبلغ أعمارهم ما بين 60 و65 عامًا، وسط أزمة بين لندن والاتحاد الأوروبي بسبب عملية توريد اللقاحات.

وفي تصريحات صحيفة نشرتها صحيفة "الجارديان "أشار ماكرون إلى أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" غير فعال بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن المعلومات "قليلة للغاية" عن اللقاح الذي تطورته أسترازينيكا البريطانية، بالشراكة مع جامعة أكسفورد، مضيفا "النتائج الأولية لدينا غير مشجعة بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم ما بين 60 و65 عاما وما فوق".

كما هاجم ماكرون استراتيجية التطعيم في بريطانيا القائمة على توسيع الفارق الزمني بين جرعتي لقاح كورونا، بهدف تلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص. 

في المقابل، رد أستاذ من جامعة أكسفورد كان ضمن الفريق الذي طور لقاح أسترازينيكا، على تصريحات الرئيس الفرنسي، قائلا" لست متأكد من أين حصل ماكرون على مصدره".

واتهم جون بيل أستاذ الطب بجامعة أكسفورد في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ماكرون بمحاولة تقليل الطلب على اللقاح البريطاني، موضحا "اعتقد أن هذا جزء من عملية إدارة الطلب على اللقاحات من قبل ماكرون.. إذا لم يكن لديك لقاح فإن أفضل شيء القيام به هو تقليص الطلب".

وأقر بيل بأن عدد كبار السن المشاركين في الدراسات الأولية كان صغيرا، لكنه أكد أن البيانات تشير إلى لقاح عالي الفعالية للغاية بالنسبة لجميع الفئات العمرية.

جاء ذلك بعد أزمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على خلفية إعلان "أسترازينيكا" تأجيل توريدات لقاحها لدول التكتل بسبب مشاكل في الإنتاج وضرورة تلبية احتياجات المملكة المتحدة.

في المقابل، رد الاتحاد الأوروبي بتشريع آلية تسمح بتقييد تصدير اللقاحات المصنعة داخل أراضي التكتل إلى دول من خارجه، وذلك بعدما وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الجمعة، على استخدام لقاح أسترازينيكا لمن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
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