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أصل الحكاية

انزو فيراري وسر مدهش وراء شعار الحصان الواثب.. تفاصيل

السبت 30/يناير/2021 - 07:03 م
انزو فيراري
انزو فيراري
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صبري طلبه
هل انت من محبي رياضية الفروسية ؟ أو استوقفتك ذات يومًا صورة لأحد الخيول العربية الأصيلة !! وربما تكون وقعت بغرام سيارة أنيقة تحمل شعار "حصان" فيراري الرائع، وسوف نقف عند النقطة الأخيرة لأنها مربط الفرس.

ومن المفارقات أن الفرس في هذه القصة هو بالفعل حصان فيراري العريق، وتبدأ الرواية حينما قام إنزو فيراري بتأسيس هذه الشركة في عام 1947، و اتخذت مدينة مارانيلو الإيطالية مقرًا لها.

نشأ حب انزو فيراري لعالم السيارات منذ صغره،  عندما اصطحب والده اخاه الأكبر إلى احد السباقات، وعندما طلب انزو الالتحاق معهم فوجئ بكلمات محبطه تفيد بـ "انك صغير ويجب أن تبقى بالبيت"، ولكن انزو صاحب الـ10 سنوات رفض تلك العبارة و استطاع اللحاق بهم ليشاهد ما كان يتمناه كثيرا، و يبدو أنها قصة عشق منذ الطفولة.
وحقق فيرارى حلمه في عام 1947، لكن وراء هذا الحلم يأتي الحصان الأنيق كهدية ثمينة بصحبة والده الطيار الإيطالي فرانشيسكو باراكا، وهو احد نخبة سلاح الجو الإيطالي الذي قتل في الحرب العالمية الأولى، و كان يشتهر بشعار الحصان الجامح اعتقادًا بأنه تميمة لجلب الحظ.

و قبل انزو هذا الشعار من والدة فراشيسكو، واضعًا معه خلفية  صفراء تدل على لون مدينة مودينا مسقط رأسه، و يزينه علم إيطاليا اعتزازا برمز بلاده، ليكون واحدا من أهم واشهر العلامات التجارية في عالم السيارات.
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