ضبط 10 أطنان رمان فاسد بمركز أبو المطامير في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم السبت، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز أبو المطامير.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص و بحوزته 10 أطنان علف متنوع، كما تم ضبط 10 أطنان رمان غير صالح للاستهلاك الآدمي بداخل ثلاجة وليس بها سجلات ولا تقدم بيان شهري، ضبط ١٢ زجاجة مأكولات و ٥ عبوات منظف سائل منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محضر فواتير ١٣٠ علبة سجاير كيلو باترا، محضرين عدم اعلان أسعار وتم تحرير المحاضر وتسجيلها في مركز الشرطة لعرضها علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم السبت، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كوم حمادة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10أطنان ملح بأحد مصانع الجبنه بكوم حمادة مجهول المصدر، كما تم ضبط 50كرتونة زيت شعر باحد المخازن غير المرخصة ومجهول المصدر.

كما تم ضبط مخبز ينتج خبز بلدي ناقص الورن، تحرير 8محاضر عدم إعلان عن الأسعار أنشطة تجاريه مختلفه

وقد حررت المحاضر وتم قيدها بمركز شرطه كوم حمادة.

ويذكر أيضا أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم السبت، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إتياي البارود.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع ضرب وتعبئه الأرز الأبيض يقوم بانتاج وتعبئه شكاير أرز سعه 25كيلو جرام ومدون على الشكاير تاريخ إنتاج إنتهت صلاحيته واخر ما زال صالح للاستهلاك الادمى وتم ضبط كميه قدرها 180شيكارة وزن الواحدة 25كيلو جرام.

كما تم ضبط أحد مصانع الحلويات والمصاصه يعمل بدون ترخيص ويستخدم مستلزمات انتاج مجهوله المصدر وبدون أى مستندات وتم التحفظ على 500كيلو سكر سائب1500قطعه مصاصه 500كرتونه فارغه 2000عبوة كيس.

أسفرت الحملة أيضا عن ضبط أحد محلات بيع عسل النحل ومنتجاته يقوم ببيع عسل نحل جنسى مجهول المصدر وبدون اى مستندات وتم ضبط كميه قدرها 2500تذكرة وزن الواحدة 18جرام، كما ضبط أحد محلات بيع البويات والحدايد يقوم ببيع مستلزمات نجارة مجهوله المصدر وتم ضبط 10كالون.

كما تم ضبط 8محلات لا تقوم بالاعلان عن الاسعار

وتم تحرير المحاضر اللازمة و عرضها على النيابه العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الأربعاء الماضي ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تضمن الآتي :-

- ضبط أحد مصانع الرنجة يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 30 صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كجم

- ضبط 100 علبة سجاير مستوردة ومجهولة المصدر وغير مصرح بها فى المحلات والأسواق.

- تحرير 2 محاضر لبعض محلات الجزارة لعرضهم لحوم مكشوفة.

- تحرير محضر لأحد الثلاجات الخاصة بحفظ الجبنة البيضاء والرومى لعدم إمساك سجل الحركة.

- ضبط مصنع مربى يقوم بتعبئة المربى فى اوانى غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

- ضبط أحد المطاعم غير مطابق للاشتراطات الصحية ولايوجد بة شهادات صحية للعاملين بالمطعم

- كما تم ضبط إحدى محلات الجزارة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات وغير مطابقين للاشتراطات الصحية وتم قيد المحاضر بمركز شرطة إدكو.

-تحرير 10 محاضر للمخابز البلديه المخالفة بمركز شبراخيت.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، السبت الماضي ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز شبراخيت.

أسفرت الحمله عن تحرير 10 محاضر لأصحاب المخابز بيانها كالتالى :-

تحرر 6 محاضر انتاج خبز مدعم ناقص الوزن، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرر 4 محاضر لمخابز

لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ورصيد الدقيق الاستراتيجي، وعدم نظافه ادوات العجين.

ويذكر أيضا أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الثلاثاء الماضي، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز الدلنجات.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضر جنحه عبارة عن الآتي :-

- ضبط أحد الأشخاص قام بتجميع ١٤ شيكارة اسمده مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

- ضبط ٢٦ عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.

- ضبط ٤٩ كيس مقرمشات منتهية الصلاحية

- تحرير ٧ محاضر عدم اعلان واثنان عرض لحوم مكشوفة.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس الإثنين ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادي النطرون.

وأسفرت الحملة عن ضبط٤٨٠ ‪شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٢٤طن مبيد زراعى مجهولة المصدر بأحد المحلات، كما تم ضبط ٢٧ عبوة مبيد زراعى منتهية الصلاحية بأحد المحلات المبيدات الزراعية.

كما تم ضبط ١٩ عبوة جبنه منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية، وضبط جزار لعرض لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك مذبوحة خارج السخانة، ضبط مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص، وتم تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار بمحل لحوم.



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