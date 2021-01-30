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أخبار البلد

تطوير طرق ومزلقانات.. وزارة النقل تنفذ عددًا من المشروعات بمحافظة الشرقية.. تفاصيل

السبت 30/يناير/2021 - 08:54 م
وزير النقل
وزير النقل
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حمادة خطاب
تنفيذ وزارة النقل عدد من المشروعات، بمحافظات الدلتا وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية  بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق  لتحسين  الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة بين المحافظات، بالإضافة إلى أعمال تطوير مشاريع السكك الحديدية. 

وقام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا، والتي كان من بينهم تطوير وتوسعة طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي وتطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة الشرقية. 

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن تطوير الطريق، والمزلقانات بالمحافظة . 

أولًا تطوير وتوسعة طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي

- أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي تتم بطول 23 كم . 

- يصبح الطريق بعرض 3 حارات لكل اتجاه بدلا من 2 حارة في كل اتجاه. 

-  رفع كفاءة الطريق القائم بتكلفة إجمالية للمشروع مقدارها  185.7 مليون جنيه. 

- بلغت نسبة التنفيذ للمشروع 90  % حتى الآن. 

- تتم كافة الأعمال وفقًا لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر  مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال  بالإضافة. 

- ووجه الوزير بسرعة رفع كفاءة محطة تحصيل رسوم الهايكستب و الاستغلال الأمثل لكافة الأراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري. 

- كما وجه بأن تتم إزالة المخلفات والقمامة والأتربة على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الجمالي للطريق والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. 

ثانيًا تطوير مزلقان السكة الحديد بالشرقية 

- وجه الوزير بسرعة الانتهاء من اعمال تطوير  المزلقان وعمل ازدواج للمسافة من المزلقان وحتى مدخل قرية الحصة تسهيلا لحركة تنقل المواطنين. 

ثالثًا مزلقان العصلوجي 

- سيتم تنفيذ كوبري علوي اعلى مزلقان العصلوجي بخط الزقازيق /بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة. 

-  يبلغ طول الكوبري 405 أمتار واجمالي تكلفته 88 مليون جنيه والذي يتم انشاؤه بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات، وزيادة معدلات السلامة والأمان. 

- يتم تكثيف  أعمال التنفيذ بحيث يكون الكوبري للسيارات والمشاة وليس للسيارات فقط. 

- سيتم الغاء المزلقان بعد الانتهاء من تنفيذ وانشاء الكوبري. 

- يراعى عند تصميم وتنفيذ  الكباري التي يتم تنفيذها على  خطوط السكة الحديد المفردة ان هذه الخطوط المفردة سيتم ازدوجها مثل خط القاهرة/ بلبيس/ الزقازيق وخط منوف /طنطا). 

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