ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. محمد فتحي لاعب بيراميدز في البنك الأهلي

السبت 30/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
في ظل تدعيمات لجنة الكرة بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية، انضم لاعب فريق بيراميدز محمد فتحي إلى صفوف فريق البنك الأهلي علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم في صفقة قوية لوسط ميدان فريق البنك الأهلي.

وشارك محمد فتحي اليوم، في التدريبات الجماعية للفريق فور إتمام التعاقد ليدخل مع الفريق مرحلة الاستعداد لمواجهة المصري الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعد صفقة محمد فتحي لاعب بيراميدز هي الثالثة لفريق البنك الأهلي خلال فتره الانتقالات الشتوية، وتم انتقال لاعب المقاولون العرب محمد عصام الي صفوف فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة سنوات، وكذلك انضمام كريم بامبو المعار من نادي الزمالك الذي أحرز هدفا مع ظهوره الأول مع الفريق أمام إنبي.

وكان اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عقد اجتماعا في حضور محمد عبد المنعم امين الصندوق وعضو لجنة الكرة والعميد حاتم سمير عضو لجنة الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين ضمن الاجتماعات الدورية المتفق عليها مسبقا مع الجهاز الفني للوقوف على الايجابيات والسلبيات خلال المرحلة السابقة .

وأكد اللواء أشرف نصار ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وجهازهم الفني الذي لديهم من الكفاءة الكروية في العودة للعروض القوية التي قدمها اللاعبون أمام فرق الكبار بالدوري وفي نهاية اللقاء تعاهد لاعبو الفريق على بذل المزيد من الجهد وتقديم عروض ونتائج مشرفه تليق بإسم نادي البنك الأهلي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وديا.. البنك الأهلي يواجه بيراميدز استعدادا للممتاز

أخبار الرياضة| شوبير يدافع عن نفسه.. سر حظر رمضان صبحي.. ولاعب جديد يرحل عن الزمالك

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم الصفقة الأولى بالموسم الجديد.. الهزيمة الأولى لـ أحمد حجازي بالسعودية.. وسلبية مسحة لاعبي سيراميكا كليوباترا

رسميا الزمالك يعير كريم بامبو لـ البنك الاهلي

رسميا.. البنك الأهلي يضم محمد عصام من المقاولون العرب

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني

ترشيحاتنا

مصرع شاب في تصادم ترامين بالإسكندرية .. تفاصيل

مصدر: الزمالك حسم التعاقد مع لاعبين مصريين

بعد حبسه.. عباس أبو الحسن يوجه رسالة الى ضحايا الطبيب المتحرش بالرجال

للمسافرين إلى الأردن.. 40 دولار أمريكيًا رسومًا إضافية في مطار القاهرة قبل الرحلة

الزمالك يفتح باب المفاوضات مع نجم بيراميدز.. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي.. إصابة حسين الشحات.. وأول مران وجلسة تصوير في الدوحة

Advertisements

مونديال الأندية فى مهب الريح.. قطر تتخوف من كورونا والأهلي يتمسك بالكبسولة وفيفا لا يبالي

بعد اصابته.. لفته رائعه من الاسماعيلي تجاه عبدالله السعيد

أخبار الزمالك.. انضمام مروان حمدي للقلعة البيضاء.. وزيارة وفد من مرشحي اتحاد الكرة الليبي

إصابة حسين الشحات قبل مران الأهلي الأول بالدوحة

تفاصيل عرض الوداد المغربي الجديد لاستعارة أوناجم من الزمالك

مصدر: الزمالك حسم التعاقد مع لاعبين مصريين

بعد حكم الحبس والغرامة 100 ألف جنيه.. مجدي عبد الغني : هاخد براءة في الاستئناف

هدف غريب.. رمضان صبحي يتعادل لـ بيراميدز فى شباك الاسماعيلي

أخبار النادي الأهلي.. إصابة حسين الشحات.. وأول مران وجلسة تصوير في الدوحة

خالد الغندور: إعارة محمد أوناجم لـ الوداد المغربي خلال ساعات

هل يتم إلغاء مونديال الأندية بعد مخاوف قطر من تفشي كورونا؟ شطة يجيب

أخبار الرياضة| موسيماني يرد على هجوم رضا عبد العال.. إصابة المدير التنفيذي للأهلي بكورونا.. والزمالك يحسم صفقتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شديدة العدوى.. دراسة تحدد 4 علامات تشير إلى إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

لا يمكن ملاحظتها .. دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء