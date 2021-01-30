رسميا.. محمد فتحي لاعب بيراميدز في البنك الأهلي

في ظل تدعيمات لجنة الكرة بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية، انضم لاعب فريق بيراميدز محمد فتحي إلى صفوف فريق البنك الأهلي علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم في صفقة قوية لوسط ميدان فريق البنك الأهلي.





وشارك محمد فتحي اليوم، في التدريبات الجماعية للفريق فور إتمام التعاقد ليدخل مع الفريق مرحلة الاستعداد لمواجهة المصري الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.





وتعد صفقة محمد فتحي لاعب بيراميدز هي الثالثة لفريق البنك الأهلي خلال فتره الانتقالات الشتوية، وتم انتقال لاعب المقاولون العرب محمد عصام الي صفوف فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة سنوات، وكذلك انضمام كريم بامبو المعار من نادي الزمالك الذي أحرز هدفا مع ظهوره الأول مع الفريق أمام إنبي.





وكان اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عقد اجتماعا في حضور محمد عبد المنعم امين الصندوق وعضو لجنة الكرة والعميد حاتم سمير عضو لجنة الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين ضمن الاجتماعات الدورية المتفق عليها مسبقا مع الجهاز الفني للوقوف على الايجابيات والسلبيات خلال المرحلة السابقة .





وأكد اللواء أشرف نصار ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وجهازهم الفني الذي لديهم من الكفاءة الكروية في العودة للعروض القوية التي قدمها اللاعبون أمام فرق الكبار بالدوري وفي نهاية اللقاء تعاهد لاعبو الفريق على بذل المزيد من الجهد وتقديم عروض ونتائج مشرفه تليق بإسم نادي البنك الأهلي.