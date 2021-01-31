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رياضة

أتلتيكو مدريد يسعى لضم قادش إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإسباني

الأحد 31/يناير/2021 - 09:36 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره قادش اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة نجمه الأوروجوياني لويس سواريز لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباتي، أمام قادش في مباراة اليوم، وتعزيز صدراته لجدول ترتيب الليجا.

وخاض أتلتيكو مدريد 18 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 15 مواجهة، وتعادل في مباراتين، وخسر لقاء وحيد.

في المقابل يطمح قادش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروخي بلانكوس، للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، خيتافي مع ألافيس، غرناطة مع سيلتا فيجو، برشلونة مع أتلتيك بلباو.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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