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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 6576 شابًا وتحرير 500 محضر لمنشآت مخالفة

الأحد 31/يناير/2021 - 10:03 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين  6576 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 21544 شابًا.

وأشار الوزير إلي  أن المديرية  قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 50 منحة مولود بإجمالى 103 آلاف جنيه، و 22 منحة زواج بمبلغ 66 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و 8 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 16 ألف جنيه ، فضلًا عن عمل 3 عمليات جراحية بمبلغ 12 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 207 ألف جنيه لـ 84 حالة.

وأضاف محمد طه مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي -أن المديرية تلقت 965  شكاوى، منها 181 شكوى تم تسويتها وديًا، وتم إحالة 202 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 89 شكوى، وإحالة 27 شكاوى لجهات أخري طبقًا للاختصاص،  وتبقى 465 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه مدير المديرية إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 190 ترخيص  جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1956 شهادة قياس مستوى مهارة، و1957 رخصة مزاولة مهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 433 منشآت دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 500 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 116 شكوى، وتم تسويتها بالكامل  وديًا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 137 منشأة، وإعادة التفتيش على 298 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 103 محاضر سلامة وصحة مهنية ومحضر تراخيص، كما تم بحث 4 شكاوي، وعقد 10 ندوات توعية.
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