توخيل يبحث عن الفوز الأول مع تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي





ويتطلع المدرب الألماني الجديد لتشيلسي توماس توخيل، لتحقيق أول فوز له مع البلوز، بعدما قاد الفريق في الجولة الماضية والتي تعادل فيها دون أهداف مع وولفرهامبتون.





وتولى توخيل المهمة الفني لتشيلسي، خلفا للمقال فرانك لامبارد، بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.





ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.