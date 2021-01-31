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رياضة

توخيل يبحث عن الفوز الأول مع تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الأحد 31/يناير/2021 - 10:03 ص
توماس توخيل
توماس توخيل
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إسراء أشرف
يستضيف فريق تشيلسي نظيره بيرنلي، اليوم، الأحد، في تمام الثانية ظهرا، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.

ويتطلع المدرب الألماني الجديد لتشيلسي توماس توخيل، لتحقيق أول فوز له مع البلوز، بعدما قاد الفريق في الجولة الماضية والتي تعادل فيها دون أهداف مع وولفرهامبتون.

وتولى توخيل المهمة الفني لتشيلسي، خلفا للمقال فرانك لامبارد، بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.

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