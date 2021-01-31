ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفيرة مصر لدى كازاخستان تستعرض فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأحد 31/يناير/2021 - 10:05 ص
جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
Advertisements
محمد وديع
التقت منال يحيى الشناوى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان، مع نائب وزير الخارجية الكازاخى للشئون الاقتصادية ألماس عيداروف'Almas Aidarov'، وبرفقته المدير بالإنابة للشركة الوطنية الكازاخية للاستثمار، حيث أعرب نائب الوزير عن تقدير بلاده للعلاقات الوثيقة التى تجمع مصر وكازاخستان وأهمية العمل على توطيدها فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
  
وقد أكدت السفيرة من جانبها على الروابط التاريخية وعمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، مؤكدةً اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال الدفع بحجم التبادل التجارى وتنشيط الاستثمارات المشتركة، موضحةً المزايا النسبية للعديد من المنتجات المصرية كالأثاث والمنسوجات والفواكه والخضراوات للنفاذ إلى الأسواق الكازاخية، فضلًا عن الفرص العديدة للاستثمار المشترك خاصة فى مجال الدواء والتعدين، وفرص الاستثمار الكازاخى المباشر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

كما أثنت السفيرة على التعاون السياحى بين البلدين، مؤكدة التطلع لإثراء هذا التعاون بشكل مستمر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. غرفة أبوظبي التجارية تبحث فرص التعاون الاستثماري مع كازاخستان

اتحاد الغرف التجارية يستقبل سفير كازاخستان لبحث سبل زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية

ترشيحاتنا

وزيرا النقل والبترول أمام مجلس النواب لإلقاء بيانهما .. اليوم

إحالة مدير الإسكان بحي دار السلام للمحاكمة لتلقيه رشوة مالية

تعبت كتير وكدا كفاية.. شاهد | ميمى جمال تعلن اعتزالها الفن على الهواء

170 ألفا.. البحرين تكشف عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

استغلت غياب زوجة ابنها.. سيدة تمنع حماتها من رؤية طفلتها مدى الحياة لتصرف غير لائق

عمل إرهابي جبان.. البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه السعودية

Advertisements

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

رد ناري من نورا عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني

20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

تقلد مناصب مهمة.. السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام

بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات

الكويت تفرض رسومًا جديدة على الوافدين والمواطنين.. وهذا موعد تطبيقها

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

اتقلبت العربية.. هادي خفاجة يتعرض لحادث سير

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة .. تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2021

شاب يغني في ألم.. ركاب المترو يبحثون عن أبوعكاز| فيديو

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو