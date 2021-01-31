سفيرة مصر لدى كازاخستان تستعرض فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التقت منال يحيى الشناوى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان، مع نائب وزير الخارجية الكازاخى للشئون الاقتصادية ألماس عيداروف'Almas Aidarov'، وبرفقته المدير بالإنابة للشركة الوطنية الكازاخية للاستثمار، حيث أعرب نائب الوزير عن تقدير بلاده للعلاقات الوثيقة التى تجمع مصر وكازاخستان وأهمية العمل على توطيدها فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وقد أكدت السفيرة من جانبها على الروابط التاريخية وعمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، مؤكدةً اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال الدفع بحجم التبادل التجارى وتنشيط الاستثمارات المشتركة، موضحةً المزايا النسبية للعديد من المنتجات المصرية كالأثاث والمنسوجات والفواكه والخضراوات للنفاذ إلى الأسواق الكازاخية، فضلًا عن الفرص العديدة للاستثمار المشترك خاصة فى مجال الدواء والتعدين، وفرص الاستثمار الكازاخى المباشر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



