اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري الوافد الجديد بصفوف فريق الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا.
قال المصدر ذاته إنه يجوز إشراك سيف الدين الجزيرى فى دورى أبطال إفريقيا بعد قيده فى صفوف الزمالك بالقائمة الأفريقية أو الاستبدال لآن البطولاتين مختلفتين.
أضاف: نظام مسابقة مختلف عن نظام مسابقة ثم الأمر يتعلق بالعبرة بالموسم الرياضى الوطنى بمعنى طالما انتهى الموسم فالموضوع منتهى ويمكن للاعب المشاركة في دورى أبطال إفريقيا.
وتعاقد مسؤولو نادي الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بنية البيع.
واتفق مسؤولو الزمالك مع الجزيري، ومسئولي نادي المقاولون العرب على التفاصيل وحصلوا على توقيع اللاعب.
يأتي ذلك بعدما سعى مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية، لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء، بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الأساسي إلى صفوف جالاطا سراي التركي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.