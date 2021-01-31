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رياضة

اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:20 م
سيف الجزيري
سيف الجزيري
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري الوافد الجديد بصفوف فريق الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا.

قال المصدر ذاته إنه يجوز إشراك سيف الدين الجزيرى فى دورى أبطال إفريقيا بعد قيده فى صفوف الزمالك بالقائمة الأفريقية أو الاستبدال لآن البطولاتين مختلفتين.

أضاف: نظام مسابقة مختلف عن نظام مسابقة ثم الأمر يتعلق بالعبرة بالموسم الرياضى الوطنى بمعنى طالما انتهى الموسم  فالموضوع منتهى ويمكن للاعب المشاركة في دورى أبطال إفريقيا.



وتعاقد مسؤولو نادي الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بنية البيع.

واتفق مسؤولو الزمالك مع الجزيري، ومسئولي نادي المقاولون العرب على التفاصيل وحصلوا على توقيع اللاعب.

يأتي ذلك بعدما سعى مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية، لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء، بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الأساسي إلى صفوف جالاطا سراي التركي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.
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